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22сентября
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сегодня, 10:44 0

Жителя Райчихинска осудили за половые контакты с девочкой

Жителя Райчихинска осудили за половые контакты с девочкой
Фото: media-pravo.info

В Приамурье суд вынес приговор 29-летнему жителю Райчихинска. Мужчина устраивал половые контакты с 13-летней девочкой. Амурчанин проведет несколько лет в колонии.

Установлено, что мужчина и девочка находились в теплых дружеских отношениях и неоднократно вступали в половые контакты в начале 2017 года. Как сообщает прокуратура Райчихинска, все происходило по обоюдному согласию. Однако амурчанин нарушил законодательство.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»). Дело рассматривалось судом в особом порядке.

С учетом всех обстоятельств жителя Райчихинска приговорили к лишению свободы на 2 года и 11 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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#дети #закон #происшествия #Райчихинск #суды

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