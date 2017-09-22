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22сентября
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сегодня, 10:15 2

Приамурье оказалось в конце рейтинга приверженности населения ЗОЖ

Приамурье оказалось в конце рейтинга приверженности населения ЗОЖ
Фото: kievvlast.com.ua

Эксперты «РИА Рейтинг» выяснили, как обстоят дела с приверженностью населения здоровому образу жизни в российских регионах. Итогом стало составление соответствующего рейтинга. Его первые места достались регионам Северного Кавказа и юга России, а Амурская область расположилась в хвосте.

В рейтинге 85 мест, и Приамурью досталось 79-е. По данным экспертов «РИА Рейтинг», менее чем в Амурской области здоровым образом жизни обеспокоено население шести регионов РФ – Магаданской области, Камчатского края, Забайкальского края, Республики Хакасия и Республики Бурятия, замыкает рейтинг ЕАО.

Для составления рейтинга анализировались восемь показателей. Среди них: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; расходы на табачные изделия; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Как отмечают авторы рейтинга, регионы, находящиеся в конце, занимают нижние строчки почти по всем этим показателям. В частности, судя по данным официальной статистики, алкоголь и табак в этих регионах популярнее беговой дорожки.

В лидирующей пятерке места распределились следующим образом: Чеченская Республика (лидер), Республика Дагестан (2 место), Кабардино-Балкарская Республика (3-е), Республика Северная Осетия-Алания (4-е) и Краснодарский край (5-е). Для регионов-лидеров характерны незначительные расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    12 минут назад

    Для регионов-лидеров характерны незначительные расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции,

    В этих регионах алкоголь мало покупают, потому что употребляют домашнее вино и пр. напитки.

  • Adolf

    Adolf
    7 минут назад

    а как же "Амурская область - спортивная"?

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