Владельцы дальневосточных гектаров получат льготы по налогу на землю

В настоящее время прорабатывается вопрос по предоставлению налоговых льгот по налоговой ставке и ставке аренды, которая будет взиматься с владельцев дальневосточных гектаров по истечении пяти лет. Об этом рассказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Через пять лет у гражданина есть возможность взять в собственность дальневосточный гектар или оформить договор аренды на гектар. Мы рассматриваем возможность предоставления ряда льгот для получателей дальневосточного гектара по налогу на землю, который они будут платить, и такие же льготы по арендной ставке. Главная задача, чтобы те граждане, которые взяли гектар, его освоили и начали использовать», – подчеркнул Сергей Качаев, отметив что государство не ставит цель получить дополнительные доходы или помешать развитию малого бизнеса, который будет развиваться на гектарах.

«Задача – создать новые рабочие места и показать перспективы жизни на Дальнем Востоке», – сказал замглавы Минвостокразвития России.

«Нам надо не отток сократить населения, нам нужен приток населения на Дальнем Востоке, увеличение численности, чтобы люди приезжали, связывали свою судьбу с нашим Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи, были счастливы. Именно на это ориентирована программа "Дальневосточный гектар", для этого создана принципиально новая процедура получения земли, без административных барьеров, когда участок можно оформить через Интернет, не выходя из дома», – подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

С 1 февраля получить гектар на Дальнем Востоке может любой россиянин. Такой возможностью уже воспользовалась почти 101 тысяча человек, подав заявки на безвозмездное пятилетнее использование земли. Более 29 тысяч участков уже отдано в пользование.