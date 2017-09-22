В Испании всячески срывают референдум о независимости Каталонии: обзор прессы

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Что показали Путину в офисе «Яндекса»; почему стоматологи могут остаться без работы; какие школьники более самостоятельны – советские или российские – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы его автор, ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

Из самого интересного в «Российской газете» автор обзора отметил посещение Путиным московского офиса «Яндекса», где ему, помимо всего прочего, продемонстрировали беспилотный автомобиль. Ездить на нем президент страны не стал, возможно, потому что времен было в обрез, возможно, потому что с пилотом как-то надежнее.

А еще в «Яндексе» показали «Алису» – программу машинного интеллекта, от которой можно получить ответ на любой вопрос. И, когда журналисты спросили, кто будет следующим президентом страны, «Алиса» смущенно ответила: «Да ладно вам».

Также в номере

Еще здесь о том, что испанские власти делают всё возможное, чтобы сорвать референдум в Каталонии на тему независимости. Поступили самым простым способом: арестовали практически всё руководство автономии, а заодно уничтожили 10 миллионов бюллетеней для голосования. Наверное, взяли на вооружение печальный для украинских властей опыт.

Еще рассказывается о том, что российские ученые научились выращивать зубы. Так что скоро стоматологи окажутся без работы.

Пишут и о том, что просмотр телепрограмм увеличивает риск развития слабоумия. Прочитав об этом, Павел Андреевич сделал вывод, что за рулем автомобиля много любителей телевидения.

Не пропусти

«Амурская правда» – здесь о посвящении в студенты, которое прошло в Амурском аграрном университете. В этом году вуз принял более 600 «новобранцев», среди которых и иностранцы. Впрочем, этим уже не удивить.

Также можно узнать, что, к примеру, студенты самого популярного – технологического – факультета умеют выпекать булочки, кексы с облепихой, готовить желе из рябины, мороженое из хвои и т.д. Говорится, что слушатели этого факультета не бывают голодными. Возможно, именно поэтому он столь популярен.

Вам статья

В «Комсомольской правде» пишут об исследовании, проведенном российскими психологами. Они изучили различия между советскими школьниками и современными. Оказалось, сегодняшние более инфантильны, менее самостоятельны. Советские показывали более осознанное отношение к учебе, были менее подвержены влиянию родителей (то есть, получается, были более самостоятельными). Ну и т.д. На вопрос, почему так изменились школьники, ученые ответили просто: «А жизнь такая». Очень глубокая мысль…

Очень интересно

Из «Российской газеты-Недели» читатели узнают, что Германия лидирует в мировом рейтинге городов с низким уровнем стресса. То есть, жизнь там спокойная и размеренная. А когда-то… Впрочем, кто старое помянет, тому глаз вон!

Еще газета отмечает 60-летие легендарного советского автомата газированной воды. «Помните, иногда у него заедало монету, и по нему приходилось бить кулаком. Ну, пожалуй, в сегодняшнем еженедельнике – это самое популярное», – отмечает обозреватель.

На посошок

Напоследок дайджест «Удивительный мир», рассказавший очень даже пятничную историю. Некий американец угнал от морга машину, а потом обнаружил в ней труп. Не особо расстроившись, он вернул ее и попытался украсть другой автомобиль. Каково же было его удивление, когда он обнаружил и там труп – уже другой водитель морга оставил машину на обочине, а сам зашел пообедать в кафе. «Будьте внимательны», – советует на посошок Павел Андреевич.