Ливни и усиление ветра: прогноз погоды в Приамурье на 22 сентября

Фото: Gafki.ru

В Амурской области 22 сентября ожидается увеличение облачности до значительной. Пройдут слабые, умеренные, местами сильные дожди, возможны грозы. Юго-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду, местами усиливаясь до 15-20 метров в секунду. Температура составит плюс 19…24, по северу местами в дожде – плюс 10…15 градусов.

В Благовещенске рано утром было 11 градусов выше нуля, восточный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается увеличение облачности до значительной, пойдет дождь, возможна гроза. Юго-восточный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду, с порывами до 14-19 метров в секунду. Температура составит плюс 20…22 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL