У двух амурчан изъяли около 114 килограммов марихуаны

Фото: 28.мвд.рф

В окрестностях села Крестовоздвиженка полицейские задержали двух амурчан. У мужчин обнаружили около 114 килограммов марихуаны. Дурь был изъята, задержанные ответят по закону.

Марихуана была обнаружена полицейскими в рамках операции «Мак-2017». Она хранилась в окрестностях села Крестовоздвиженка на двух тентах, расстеленных на земле. Полицейские организовали засаду. С поличным задержаны двое амурчан: мужчины переворачивали марихуану для просушки. Также, осматривая территорию, полицейские обнаружили 12 мешков с марихуаной.

Общий вес изъятого наркотика составил около 114 килограммов.

Задержанные – 1988 и 1979 годов рождения. В отношении них возбуждены уголовные дела. Теперь мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.