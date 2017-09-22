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22сентября
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сегодня, 09:40 3

У двух амурчан изъяли около 114 килограммов марихуаны

У двух амурчан изъяли около 114 килограммов марихуаны
Фото: 28.мвд.рф

В окрестностях села Крестовоздвиженка полицейские задержали двух амурчан. У мужчин обнаружили около 114 килограммов марихуаны. Дурь был изъята, задержанные ответят по закону.

Марихуана была обнаружена полицейскими в рамках операции «Мак-2017». Она хранилась в окрестностях села Крестовоздвиженка на двух тентах, расстеленных на земле. Полицейские организовали засаду. С поличным задержаны двое амурчан: мужчины переворачивали марихуану для просушки. Также, осматривая территорию, полицейские обнаружили 12 мешков с марихуаной.

Общий вес изъятого наркотика составил около 114 килограммов.

Задержанные – 1988 и 1979 годов рождения. В отношении них возбуждены уголовные дела. Теперь мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • PRO

    PRO
    22 минуты назад

    "Дурь был изъята, задержанные ответят по закону." На этом новость можно было и закончить ))

  • paravis

    paravis
    11 минут назад

    Дурь был изъята

    Дурь она в головах, её не изымешь.

  • Adolf

    Adolf
    4 минуты назад

    не дают развиваться предпринимательству

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