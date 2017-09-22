В благовещенском аэропорту в багаже пассажира обнаружили баллоны с газом

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В аэропорту Благовещенска при проведении предполетного досмотра пассажиров авиарейса сообщением Благовещенск – Шереметьево в багаже одного из пассажиров нашли баллоны с газом.

Три баллона со взрывоопасным веществом обнаружили с использованием металлодетектора. Тем самым он нарушил правило перевозки опасных веществ на воздушном транспорте. В отношении указанного гражданина составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские напоминают, что в багаж и ручную кладь нельзя помещать все виды щелочей, кислот, ртуть и приборы с ее содержанием, аккумуляторные батареи с жидкими элементами, все виды и типы газов. Нельзя брать предметы, твердые вещества и жидкости, имеющие способность к воспламенению, имеющие свойства к окислению, любые типы взрывчатых веществ, предметов и изделий из них, а также оружие. Также недопустимы радиоактивные вещества и предметы, излучающие радиацию, токсичные, ядовитые и инфекционные вещества.

Не рекомендуется укладывать в багаж драгоценные металлы, ювелирные изделия, ценные бумаги, деньги, ключи, очки, хрупкие вещи, скоропортящиеся продукты.