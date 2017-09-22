Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:11 0

Лайнер из Домодедова задерживается с прилетом в Благовещенск на 4,5 часа

Лайнер из Домодедова задерживается с прилетом в Благовещенск на 4,5 часа
Фото: day.org.ru

В пятницу, 22 сентября, серьезно задерживается прибытие в Благовещенск авиарейса из Домодедова. Лайнер авиакомпании «ВИМ-Авиа» прилетит позже на 4 с половиной часа.

Так, рейс НН-181 должен был прибыть сегодня в 08:00. Теперь же расчетное время прилета – 12:30.

Задержан и обратный рейс, НН-182 Благовещенск – Домодедово. Самолет должен был отправиться сегодня в 10:00, теперь же расчетное время отправки – 14:00, сообщили ИА «Амур.инфо» в благовещенском аэропорту.

Просмотров всего: 282

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В благовещенском аэропорту в багаже пассажира обнаружили баллоны с газом
Общество 6

Мост через Амур поможет развивать автотуризм между Китаем и Россией
Происшествия 7

В Благовещенске маршрутный автобус на скорости врезался в учебный автомобиль
Происшествия 14

Причиной возгорания автомобиля в Благовещенске могла стать его парковка (видео)