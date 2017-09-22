Лайнер из Домодедова задерживается с прилетом в Благовещенск на 4,5 часа

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В пятницу, 22 сентября, серьезно задерживается прибытие в Благовещенск авиарейса из Домодедова. Лайнер авиакомпании «ВИМ-Авиа» прилетит позже на 4 с половиной часа.

Так, рейс НН-181 должен был прибыть сегодня в 08:00. Теперь же расчетное время прилета – 12:30.

Задержан и обратный рейс, НН-182 Благовещенск – Домодедово. Самолет должен был отправиться сегодня в 10:00, теперь же расчетное время отправки – 14:00, сообщили ИА «Амур.инфо» в благовещенском аэропорту.