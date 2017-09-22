Благовещенских школьников приглашают в школу юного инноватора

В Благовещенске заработает школа юного инноватора. Её участниками могут стать учащиеся 7-8 классов городских общеобразовательных учреждений. Прием заявок уже начался.

Школа юного инноватора – это площадка, где будут обучать навыкам и умениям юных ученых на основе системы наставничества, преемственности и упора на практическую сторону системы обучения. В рамках школы планируется проведение занятий по нескольким направлениям. Так, детей научат web-программированию, компьютерной графике, электронике и электротехнике, ландшафтному и фитодизайну.

Занятия будут проводиться педагогами ДальГАУ и Благовещенского политехнического колледжа на базе этих учебных учреждений. По итогам работы все участники школы представят свои научные проекты продукты и разработки на фестивале школьной науки.

Инициаторы проекта «Школа юного инноватора» – управление по физической культуре спорту и делам молодёжи. Проект реализуется при поддержке управления образования и Центра эстетического воспитания детей Благовещенска. Дополнительная информация по телефону: 8(416-2)37-58-65, сообщает мэрия.