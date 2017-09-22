Российских школьников планируют обучать бюджетной грамотности
Проект по формированию бюджетной грамотности среди старшеклассников планируется реализовать во всех школах России. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на международном форуме стран БРИКС по развитию инфраструктуры, который проходит в Уфе, пишет ТАСС.
«У нас есть небольшой относительно проект, но очень значимый, по формированию бюджетной грамотности. Уже разработаны учебные курсы, модули, которые вставляются в школьные программы. Они прошли апробацию примерно в десяти школах в трех субъектах РФ. В настоящее время идет работа по их включению в качестве базовых модулей обучения на постоянной основе для всех школ», – сказал замминистра.
По словам чиновника, благодаря программе у школьников появляется активный интерес к информации о налогообложении, о формировании бюджета. «Мы уверены, что в будущем, когда они станут избирателями, будут активными участниками бюджетного процесса», – добавил Лавров.
Проект по обучению старшеклассников бюджетной грамотности реализуется в пилотном режиме в Башкирии, Алтайском и Пермском краях с 2016 года.
Международный форум стран БРИКС «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры» проходит в Уфе 21-22 сентября. Участники – эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также Аргентины, Португалии, Испании – рассматривают лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в содержании и развитии объектов образования, культуры и досуга.
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