Российских школьников планируют обучать бюджетной грамотности

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«У нас есть небольшой относительно проект, но очень значимый, по формированию бюджетной грамотности. Уже разработаны учебные курсы, модули, которые вставляются в школьные программы. Они прошли апробацию примерно в десяти школах в трех субъектах РФ. В настоящее время идет работа по их включению в качестве базовых модулей обучения на постоянной основе для всех школ», – сказал замминистра.

По словам чиновника, благодаря программе у школьников появляется активный интерес к информации о налогообложении, о формировании бюджета. «Мы уверены, что в будущем, когда они станут избирателями, будут активными участниками бюджетного процесса», – добавил Лавров.

Проект по обучению старшеклассников бюджетной грамотности реализуется в пилотном режиме в Башкирии, Алтайском и Пермском краях с 2016 года.

Международный форум стран БРИКС «Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры» проходит в Уфе 21-22 сентября. Участники – эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также Аргентины, Португалии, Испании – рассматривают лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в содержании и развитии объектов образования, культуры и досуга.