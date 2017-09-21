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21 сентября 2017, 23:35 0

Владимир Путин: экономика России вышла из рецессии

Владимир Путин: экономика России вышла из рецессии
Фото: www.kramola.info

Российская экономика набирает обороты и демонстрирует рост несколько кварталов подряд, несмотря на внешние ограничения. Об этом сообщил в четверг президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает «Интерфакс».

Он отметил, что если в I квартале ВВП увеличился на 0,5 %, то во II темпы роста экономики составили 2,5 %, а инвестиции выросли на 6,3%, что стало «максимальным значением со II квартала 2012 г.»

«Важно сохранить эти положительные тенденции. Я с вами, собственно говоря, хотел на эту тему и поговорить, имея в виду сохраняющиеся внешние ограничения и даже угрозу их расширения. Мне бы хотелось услышать ваше мнение на этот счет, ваши оценки, предложения», - подчеркнул президент.

Владимир Путин в четверг проводил встречу с представителями российских деловых кругов и объединений. В Кремль были приглашены более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.

Известно, что в мероприятии принимают участие руководители «Роснефти», АФК «Система», Альфа-банка, Газпромбанка, «Лукойла», РЖД, «Яндекса», ВЭБа, Сбербанка, «Мечела», ВТБ, НЛМК, «Северстали», «Аэрофлота», ОСК и других, информирует ТАСС.

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#российская власть #экономика

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