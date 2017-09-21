Воздух Благовещенска загрязняют пожары

На территории городов Благовещенск, Свободный, Зея, Тында и Белогорск проверили качество воздуха. Из 3 193 проб, взятых в 2016 году, в семи обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ. Это выявлялось в период лесных пожаров и задымления с Китая.

Областное управление Роспотребнадзора в рамках социально-гигиенического мониторинга провело исследование качества атмосферного воздуха на территории пяти городов, в которых проживает около 60 % населения области.

В семи отобранных пробах наблюдалось превышение содержания загрязняющих веществ в диапазоне от 2,1 до 5 ПДК. Это выявлялось в период лесных пожаров и задымленности с приграничной территории КНР. Содержания загрязняющих веществ свыше 5 ПДК не установлено.

По результатам мониторинга удельный вес не соответствующих гигиеническим нормативам проб атмосферного воздуха в целом по области снизился с 2,5 % в 2014 году до 0,2 % в 2016 году. Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха являются взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид и серы диоксид.

По материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году» Амурская область отнесена к регионам, качество атмосферного воздуха на территории которых не превышает среднероссийские показатели, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», согласно докладу Минприроды Благовещенск вошел в ТОП–20 городов с самым загрязненным воздухом.