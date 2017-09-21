Житель Благовещенска ушел из дома, и трое суток его не могут найти

Полиция Благовещенска разыскивает Виктора Борисова 1993 года рождения. В понедельник, 18 сентября, мужчина ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, нос прямой, волосы прямые черные, глаза черные. Особая примета: на шее татуировка в виде птицы. На момент ухода был одет в спортивный костюм и кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, полиция просит сообщить по телефонам: 59-47-38, 59-47-29, 02.

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#происшествия

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Василий Кленин