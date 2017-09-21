Амурчанка воссоединилась с малолетним сыном спустя два года вынужденной разлуки

Фото: deti.gov.ru

Мама из Амурской области Екатерина воссоединилась со своим малолетним сыном спустя два с лишним года вынужденной разлуки. Это время женщина провела в местах лишения свободы, а ее малыш находился сначала в Доме ребенка, а затем и вовсе оказался в Саратовской области. Семья воссоединилась при содействии заинтересованных лиц, в том числе детских омбудсменов.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка, женщина попала за решетку из-за того, что убила собственного мужа, защищая своего еще не родившегося ребенка. Муж неоднократно избивал жену, а в январе 2015 года перешел все границы – принялся наносить своей беременной супруге удары битой, будучи сильно пьяным. Защищая себя и будущего ребенка, амурчанка нанесла мужу удар ножом. При этом она тут же вызвала скорую, однако спасти мужчину не удалось, он скончался.

Суд расценил действия Екатерины как превышение пределов необходимой обороны. Ее приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Во время следствия в июле 2015 года у амурчанки родился сын Саша, который по ее согласию был помещен в Дом ребенка.

Даже будучи уже осужденной, Екатерина постоянно интересовалась своим сыном, поддерживала связь с опекой и детским учреждением. Вместе с тем в августе 2016 года мальчика передали под временную опеку жительнице Саратова и перевезли в Саратовскую область.

В мае 2017 года Екатерину досрочно освободили, и она немедленно обратилась с заявлением об отмене опеки и возвращении ей ребенка. В августе суд подтвердил право Екатерины на воспитание сына.

Все это время женщине оказывали поддержку и помощь детские омбудсмены – уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, а также детские правозащитники в Саратовской области и в Приамурье. Содействие и большую помощь в возвращении ребенка на родину оказывала и опека города Белогорска (где проживает семья), в лице сотрудника Елены Ищенко.

В итоге мать воссоединилась с 2-летним сыном. Их встреча состоялась в Доме ребенка Москвы.

«Несмотря на такое долгое отсутствие в жизни ребенка матери, он потянулся к ней, назвал мамой. Конечно, у женщины были эмоции – она рыдала», – рассказала ИА «Амур.инфо» уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова.

Сегодня, 21 сентября, мама и сын прилетели в Приамурье и отправились в родной Белогорск. Наталья Третьякова отметила, что большую помощь оказал глава Белогорска Станислав Мелюков, который предоставил транспорт для семьи.

«Чувствуют они себя прекрасно, малыш очень контактный, очень общительный», – говорит Третьякова.