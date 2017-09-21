Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: 15-летие «Опоры России» и соцсети

22 сентября темой утреннего эфира на «Эхе Москвы в Благовещенске» станет 15-летние Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». О том, какой путь пройден, что удалось, чего не удалось сделать, и что будет дальше, выяснят у председателя Амурского регионального отделения «Опоры России», предпринимателя Бориса Белобородова.

В полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Кабинет психолога». Тема выпуска – «Как не "застрять" в социальных сетях?». На вопросы ведущей Екатерины Кузьминой ответит психолог-консультант Анастасия Терентьева. Ведущие утреннего и дневного эфиров – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162)31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162)333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL