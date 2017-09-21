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21сентября
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Трое маленьких амурчан ждут свою приемную семью

Трое маленьких амурчан ждут свою приемную семью

Маленьких амурчан Даниила и Сашу родная мама часто оставляла одних, и сильная привязанность детей друг к другу удивляет даже воспитателей учреждения, где они сейчас находятся. 7-летний Даниил в этом году пошёл в первый класс. Его любимый предмет – математика. А, когда вырастет, он обязательно станет строителем и построит дом для всей семьи, говорит Даниил.

Его сестра 5-летняя Саша говорит с трудом – у девочки расщелина верхней губы. Поэтому речь понять трудно. Саше необходима операция. Но родной брат понимает её без слов. Дети очень скучают друг по другу, когда долго не видятся.

«Когда долго не видит меня, и я приезжаю, она прям бежит ко мне. Когда я болею, Саша боится, что меня в больницу отвезут. Она плачет. И когда я приезжаю, она прям радуется», – рассказал Даниил.

У Саши и Даниила есть ещё один брат. Ему почти 2 года, сейчас он в доме ребёнка. В детский дом, где Даниил и Саша находятся сейчас, они приехали совсем недавно.

«Даниил поступил позже. И Саша всё время о нём говорила, она его ждала, можно сказать. Когда он поступил, она бросилась его в объятиях. Они долго обнимались. Прям аж слезу вышибало. Они очень тепло к друг другу относятся. Даниил готов исполнять все её желания, играют они вместе. И она к нему всё время тянется», – сказала воспитатель Наталья Калашникова.

Дети очень тоскуют по любящей семье. Своей заботой и лаской они готовы поделиться с будущими родителями. Но теплом и уютом нужно обеспечить сразу троих детей. Желающие взять в свою семью двоих братьев и сестру могут позвонить по номеру: 8-(4162)-200-249.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • vanikishin18

    vanikishin18
    41 минута назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

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