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21сентября
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сегодня, 16:58 17

В Благовещенске покажут фильм «Матильда»

В Благовещенске покажут фильм «Матильда»
Фото: rg.ru

Фильм «Матильда» выйдет на большие экраны в Благовещенске. Нашумевшую историческую кинокартину покажут только в одной сети кинотеатров. Премьера состоится 26 октября.

Еще до выхода в прокат произведение российского режиссера Алексея Учителя привлекло внимание зрителей. В нем рассказана история связи последнего российского императора с балериной Матильдой Кшесинской.

Скандал вокруг фильма возник из-за спора между режиссером и депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая уверена, что «Матильда» оскорбляет память российского императора и чувства верующих, и требовала запретить показ.

В городском кинопрокате с этим не согласились.

Менеджер компании «Мир кино» Андрей Пономаренко смог посмотреть фильм на предпоказе для прокатчиков, после чего принял решение.

«Всё сделано на таком высоком уровне, что, честно сказать, я не ожидал. Думал, что это всё шумиха, подогревание интереса, но оно действительно того стоит. Фильм потрясающий, в хорошем смысле этого слова, достойный. Прямо не верится, что наши такое сняли. Замечательный сюжет, прекрасная игра актеров, хорошо подобранная музыка», – поделился впечатлениями Андрей Пономаренко.

«Матильду» начнут показывать в Благовещенске с 26 октября. В прокате этот фильм планируют оставить на три недели.

«Российская газета» сообщает, что премьера «Матильды» в России состоится 26 октября. 6 октября картину покажут в Мариинском театре Петербурга. Именно здесь блистала звезда балета Матильда Кшесинская и здесь же снималось кино. Съемки фильма проходили в Большом, Мариинском и Александринском театрах, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском дворце, Мраморном дворце и других местах.

Просмотров всего: 800

#история #кино #отдых #память

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    Браво!

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ КАЛИТА И ДИРЕКТРИСА АЛЕКСЕЕВСКОЙ ГИМНАЗИИ

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    когда люди в погонах начинают указывать что смотреть, а что нет, это уже сродни диктату. поклонская может спокойно пройти мимо кинотеатра во время показа фильма, никто не заставляет смотреть. у каждого свой маразм

  • mag_28

    mag_28
    2 часа назад

    Андрей Пономаренко-смелый умный мужик! Не побоялся сказать свое слово.

    Родится сын-назову Андреем.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    mag_28

    Андрей Пономаренко-смелый умный мужик! Не побоялся сказать свое слово.

    Родится сын-назову Андреем.



    Настоящий борец с системой!

    Родится дочь - назову Андрианой.

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    А сына отправлю в пономари!

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад



    Фильм «Матильда» выйдет на большие экраны в Благовещенске. Нашумевшую историческую кинокартину покажут только в одной сети кинотеатров.



    А то у нас их десять

  • Nikodim

    Nikodim
    59 минут назад

    я думаю по итогам кассовых сборов Учитель должен будет как-то отблагодарить Поклонскую. такой рекламы не было еще ни у одного фильма. как вариант, снять про нее фильм с приглашением "незатейливых" западных актеров ;)

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    57 минут назад

    Люблю исторические фильмы........

  • mag_28

    mag_28
    54 минуты назад

    А если бы запретили-вообще вся страна посмотрела бы.

    Наталья недожала..

  • vanikishin18

    vanikishin18
    41 минута назад

    Caмый! лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

  • V.M.

    V.M.
    40 минут назад

    В соц сетях пришло

    Будете ли вы смотреть фильм "Матильда"?

    15196 голосов

    Обязательно буду 26.49% 4025

    Не собирался (-лась), но сейчас заинтересовался (-лась) 29.66% 4507

    Ни в коем случае. Фильм задевает мои чувства 3.24% 493

    Принципиально не смотрю современное российское кино 8.13% 1236

    А что за фильм-то? 31.25%

    ________

    Может, и на АИ провести такой опрос?

  • молокан

    молокан
    33 минуты назад

    Не пойду, потому что - пофиг.

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    30 минут назад

    Пойду ради интереса посмотрю. Так бы возможно не пошел, дождался бы когда на торрентах появится

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 минут назад

    mag_28

    А если бы запретили-вообще вся страна посмотрела бы.

    Наталья недожала..



    факт!.. Сработала как надо прям!.. хотя я всё равно не пойду, считать историческими фильмы, снятые в наши дни не могу, ибо они все построены на "горячих сенсациях".. Какой нибудь балбес, посмотрев фильм "бесславные ублюдки" воспримет его как ИСТОРИЧЕСКИЙ. Тоже самое и тут.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 минут назад

    Nikodim

    я думаю по итогам кассовых сборов Учитель должен будет как-то отблагодарить Поклонскую. такой рекламы не было еще ни у одного фильма. как вариант, снять про нее фильм с приглашением "незатейливых" западных актеров ;)



    На немецком?

  • тортик53

    тортик53
    59 секунд назад

    "Смотреть "Матильду" будет пространные, чем "Оно", ведь во время просмотра тебя могут сжечь вполне реальные клоуны."

    Не моё, честно стырено с этих ваших интернетов...

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