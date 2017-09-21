В Благовещенске покажут фильм «Матильда»

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Фильм «Матильда» выйдет на большие экраны в Благовещенске. Нашумевшую историческую кинокартину покажут только в одной сети кинотеатров. Премьера состоится 26 октября.

Еще до выхода в прокат произведение российского режиссера Алексея Учителя привлекло внимание зрителей. В нем рассказана история связи последнего российского императора с балериной Матильдой Кшесинской.

Скандал вокруг фильма возник из-за спора между режиссером и депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая уверена, что «Матильда» оскорбляет память российского императора и чувства верующих, и требовала запретить показ.

В городском кинопрокате с этим не согласились.

Менеджер компании «Мир кино» Андрей Пономаренко смог посмотреть фильм на предпоказе для прокатчиков, после чего принял решение.

«Всё сделано на таком высоком уровне, что, честно сказать, я не ожидал. Думал, что это всё шумиха, подогревание интереса, но оно действительно того стоит. Фильм потрясающий, в хорошем смысле этого слова, достойный. Прямо не верится, что наши такое сняли. Замечательный сюжет, прекрасная игра актеров, хорошо подобранная музыка», – поделился впечатлениями Андрей Пономаренко.

«Матильду» начнут показывать в Благовещенске с 26 октября. В прокате этот фильм планируют оставить на три недели.

«Российская газета» сообщает, что премьера «Матильды» в России состоится 26 октября. 6 октября картину покажут в Мариинском театре Петербурга. Именно здесь блистала звезда балета Матильда Кшесинская и здесь же снималось кино. Съемки фильма проходили в Большом, Мариинском и Александринском театрах, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском дворце, Мраморном дворце и других местах.