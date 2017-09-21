Медвежата из Зейского района осваиваются в Доме природы (фото)

Медвежат Мишу и Машу поселили в клетку в ивановском Доме природы только вчера, но они уже успели освоиться. Косолапые с жадностью лопают хлеб со сгущёнкой прямо из рук, что не удивительно – они уже успели привыкнуть к людям. Их прикормили железнодорожники в Зейском районе, в сорока километрах от станции Огорон. Медведицу, скорее всего, убили, и ее детеныши сами вышли к людям. Зверей поймали охотоведы.

Медвежат собираются устроить в реабилитационный центр в Хабаровском или Приморском крае. А пока животных приютили в Доме природы Ивановки. Это учреждение имеет разрешение на содержание диких животных. Правда, денег на их содержание не выделили, рассказывает директор Дома. Несмотря на это, новых постояльцев приняли с радостью. Для полугодовалых медвежат подготовили клетку и пищу. Маша и Миша едят все – и каши, и огурцы.

Миша – драчун и задира, а его сестрёнка – настоящая скромница, говорят в Доме природы. Своим характером животные напоминают сотрудникам учреждения косолапых, которые жили здесь до мая этого года. Те Миша и Миша тоже попали в Дом природы малышами. Но в четырехгодовалом возрасте хищники сбежали из клеток, и их пришлось застрелить.

«Я плакала, мне так жалко было. А что поделаешь? Очень жалко. Потом всех забрали у нас. Переживали. Хорошо, что они ещё на улицу не выскочили», – поделилась сотрудница Дома природы Елена Щенькова.

За 20-летнюю историю учреждения такой инцидент произошёл впервые. После побега косолапых из Дома природы забрали всех крупных хищников, несмотря на разрешение на их содержание. Расстаться пришлось с тремя медведями, волком и рысью. Теперь в клетке рыси живёт енот-полоскун.

«Конечно, можно было оставить. Просто надо было привести в порядок клетки. Деревянные обнести металлом, и всё. Тем более, у бурой медведицы Машки вся клетка была из арматуры. Ничего деревянного не было. Под полом тоже была решётка», – сказал директор Дома природы Виктор Сороковой.

Сейчас в Доме природы живут около двухсот зверей: барсуки, лисы-чернобурки, обезьяна, белки, кролики и множество птиц, в том числе павлин. Скоро сюда привезут дикую свинью из Свободненского района.

Посмотреть на животных в Дом природы приходят как местные жители, так и приехавшие из других районов Приамурья. Вход платный – от 30 до 50 рублей. На вырученные деньги и собственные средства хозяева учреждения и содержат зверинец. Раньше им помогали районные власти, сейчас помощи здесь не ждут. Но сами владельцы Дома природы готовы помочь попавшим в беду таким животным, как Миша и Маша, которые отправятся в другой приют в середине октября.