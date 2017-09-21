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21сентября
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сегодня, 16:27 4

Больше половины инвестиций в рамках соглашений на ВЭФ пришлось на Приамурье

Больше половины инвестиций в рамках соглашений на ВЭФ пришлось на Приамурье
Фото пресс-службы правительства Амурской области

Из 2,5 триллиона рублей инвестиций, привлеченных в рамках соглашений на Восточном экономическом форуме, больше половины пришлось на Амурскую область. Проекты, реализуемые в Приамурье, – это 1,3 триллиона рублей инвестиций, передает пресс-служба Минвостокразвития.

«На территории региона реализуются крупнейшие в мировых масштабах проекты. Наши инвесторы – это компании "СИБУР", "НИПИГАЗ переработка", "Технолизинг", "Газпромпереработка Благовещенск". Последняя, к слову, стала первым резидентом ТОР "Свободный"», – сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Сейчас перед Приамурьем стоит задача по подготовке кадров для газоперерабатывающей и газохимической промышленности.

«Я дал поручения обеспечить проектное сопровождение еще одного крупного инвестпроекта – строительство метанольного завода в Сковородине. Мы со своей стороны будем оказывать содействие в вопросах использования дорожной инфраструктуры, общераспространенных природных ресурсов. Наше министерство образования будет заниматься подготовкой кадров должной квалификации», – отметил Александр Козлов.

Он подчеркнул, что отдельное внимание на площадках ВЭФ было уделено долгосрочному плану комплексного развития города Свободный.

«Отмечена безусловная необходимость его реализации. Это даст возможность создать все условия для нормальной жизнедеятельности. Будут построены дороги, детские сады, школы, культурные центры, обеспечено нормальное функционирование коммунальной инфраструктуры», – сказал губернатор.

Всего за два дня деловой программы форума было подписано 13 соглашений, связанных с реализацией инвестиционных проектов в Амурской области, сотрудничеством в различных сферах жизнедеятельности региона.

«Восточный экономический форум – это знаковое мероприятие. Внимание к нему с каждым годом возрастает. Отмечу, что благодаря большой работе всех участников форума от Амурской области, увеличивается интерес к Приамурью со стороны инвесторов, федеральных органов власти, зарубежных партнеров», – подытожил Александр Козлов.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    То есть, если бы не съездили, то и не подписали бы? ))) Я правильно понял? Или это попытка второй раз сказать спасибо Эрдогану, за то, что он хаб газовый у себя ставить не захотел? Или все эти товарищи в область пришли благодаря личной ауре и харизме губернатора?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    В лояльно - мутной области с таким местным правительством с необлагаемыми налогами ТОРами и мутить себе на карман залетным гастролерам - фирмам удобно. Или Рауфик опять невиновен. просто его попросили сверху?

  • vanikishin18

    vanikishin18
    41 минута назад

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  • Nikodim

    Nikodim
    31 минута назад

    АИ, может какой-то фильтр поставить на сообщения бросить, похудеть, потолстеть и т.п.? задолбал постоянный спам на сайте.

    Сергей, так подумало большинство, когда прочитали новость. про ауру и харизму в точку! ))

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