Бывший директор предложил увековечить на здании амурского театра имена его строителей

«С 1990 по 1997 годы я возглавлял областной театр, так что отлично знаю ситуацию лихих 90-х в области и Благовещенске и эпопею по строительству нового здания театра. Вы знаете, я предлагаю амурчанам установить памятный знак в театре в честь людей, которые в безвременье построили его», – пишет Володин.

В список он предложил включить Бобылева, Ляшко, Федорова, Белоногова. «Я думаю, что возможно расширение списка. Люди имеют право предложить еще кандидатуры, внесшие значительный вклад в театральное дело Приамурья», – добавил экс-руководитель.

Нынешний директор театра Татьяна Бедина считает, что на здании театра должна быть несколько иная табличка.

«Всё-таки, из практики, на стенах театров вешают таблички с именами театральных деятелей, – высказалась Татьяна Федоровна. – Может быть, когда-нибудь созреет народ и внесет предложение: установить табличку "Здесь работал Матвеев" или "Здесь работал Стародуб". А что касается тех людей, о которых упоминал Вячеслав Володин, их тоже можно увековечить где-нибудь в другом месте. И не только их – многие внесли большой вклад в развитие Благовещенска. Например, Владимира Деревянко – он построил полгорода!».