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21сентября
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сегодня, 16:21 2

Бывший директор предложил увековечить на здании амурского театра имена его строителей

Бывший директор предложил увековечить на здании амурского театра имена его строителей

Бывший директор Амурского областного театра Вячеслав Володин предложил установить в театре памятный знак людям, которые помогли провести реконструкцию здания и вернуть спектакли на историческую сцену. Об этом он написал под интервью с Юрием Бобылевым на Амур.life.

«С 1990 по 1997 годы я возглавлял областной театр, так что отлично знаю ситуацию лихих 90-х в области и Благовещенске и эпопею по строительству нового здания театра. Вы знаете, я предлагаю амурчанам установить памятный знак в театре в честь людей, которые в безвременье построили его», – пишет Володин.

В список он предложил включить Бобылева, Ляшко, Федорова, Белоногова. «Я думаю, что возможно расширение списка. Люди имеют право предложить еще кандидатуры, внесшие значительный вклад в театральное дело Приамурья», – добавил экс-руководитель.

Нынешний директор театра Татьяна Бедина считает, что на здании театра должна быть несколько иная табличка.

«Всё-таки, из практики, на стенах театров вешают таблички с именами театральных деятелей, – высказалась Татьяна Федоровна. – Может быть, когда-нибудь созреет народ и внесет предложение: установить табличку "Здесь работал Матвеев" или "Здесь работал Стародуб". А что касается тех людей, о которых упоминал Вячеслав Володин, их тоже можно увековечить где-нибудь в другом месте. И не только их – многие внесли большой вклад в развитие Благовещенска. Например, Владимира Деревянко – он построил полгорода!».

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#память

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Комментарии
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  • vanikishin18

    vanikishin18
    40 минут назад

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