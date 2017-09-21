Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через соцсеть
Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД и оплатить их. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Оплатить штраф можно с помощью привязанной к аккаунту в «Одноклассниках» банковской карты.
Приложение доступно с мобильной версии соцсети и версии для десктопа, а также через приложения для iOS и Android. Чтобы воспользоваться новой опцией, в этом приложении нужно один раз ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля.
Ранее «Одноклассники» объявили, что начали разрабатывать совместно с порталом «Госуслуги» сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в соцсети. Аудитория «Одноклассников» составляет более 71 миллиона человек.
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