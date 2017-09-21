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21сентября
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сегодня, 16:15 2

Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через соцсеть

Штрафы ГИБДД теперь можно оплатить через соцсеть
Фото: Ferra.ru

Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД и оплатить их. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Оплатить штраф можно с помощью привязанной к аккаунту в «Одноклассниках» банковской карты.

Приложение доступно с мобильной версии соцсети и версии для десктопа, а также через приложения для iOS и Android. Чтобы воспользоваться новой опцией, в этом приложении нужно один раз ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля.

Ранее «Одноклассники» объявили, что начали разрабатывать совместно с порталом «Госуслуги» сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в соцсети. Аудитория «Одноклассников» составляет более 71 миллиона человек.

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#закон #связь #технологии

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Комментарии
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  • vanikishin18

    vanikishin18
    41 минута назад

    Бросить курить теперь реально не проблема!, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

  • DimonS

    DimonS
    49 секунд назад

    Аудитория «Одноклассников» составляет более 71 миллиона человек.

    Недавно проверил - в ней осталось десятка два знакомых мне людей, которых, увы, уже нет в живых. Свои аккаунты они удалить не могут уже, так и висят для общей статистики.

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