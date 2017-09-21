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Мост через Амур поможет развивать автотуризм между Китаем и Россией

Мост через Амур поможет развивать автотуризм между Китаем и Россией

14 сентября в Харбине состоялась пресс-конференция по вопросам продвижения туризма на собственных автомобилях в золотой сезон. Ее основная цель – привлечение большего числа китайских туристов для посещения Хэйхэ и дальнейшего возможного выезда в туристических целях в Благовещенск.

Мероприятие, в котором приняли участие более 200 человек, в том числе 35 представителей китайских СМИ, было организовано совместно Народным Правительством Хэйхэ, комитетом по развитию Хэйхэ и компанией с ограниченной ответственностью LINKAGE.

В ходе пресс-конференции представители амурского министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства презентовали материалы о туристическом потенциале и турпродуктах Амурской области.

Автомобильный мост через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, который планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, позволит создать условия для развития международного автотуризма между двумя странами, сообщили в министерстве.

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#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • vanikishin18

    vanikishin18
    39 минут назад

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