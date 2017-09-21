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21сентября
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Первокурсников ДальГАУ посвятили в студенты (фото)

Первокурсников ДальГАУ посвятили в студенты (фото)

В четверг, 21 сентября, в Дальневосточном ГАУ прошло традиционное посвящение первокурсников вуза в студенты. Торжественное мероприятие состоялось на площади перед главным корпусом ДальГАУ. В этом году его посетил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Глава региона пожелал студентам хорошей учебы, отметив, что специалистов в области сельского хозяйства Приамурью не хватает. А сельское хозяйство, заметил он, является двигателем Амурской области, и студенты учатся в ДальГАУ ради того, чтобы поднимать экономику региона.

Ректор университета Павел Тихончук поблагодарил Александра Козлова за поддержку.

Каждый факультет Дальневосточного ГАУ представил на посвящении свою профессию. Были и костюмированные представления, и песни, и флешмобы.

По традиции был вынесен факел с «огнем знаний». Его передали факелоносцам с каждого факультета, чтобы ребята символически получили огонек, искорку для вдохновения и дальнейшей учебы, рассказали ИА «Амур.инфо» в ДальГАУ.

Просмотров всего: 587

#вузы #образование #студенты

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Комментарии
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  • фая

    фая
    46 минут назад

    Здорово! Молодцы Дальгарвадцы!

  • vanikishin18

    vanikishin18
    37 минут назад

    Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее!. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вобщем ребят советую не затягивать - https://vkk.me/nikodex

  • Beverly

    Beverly
    6 минут назад

    Все время посвящение в первокурсники было спонтанным безбашенным чумовым мероприятием. У нас в 90-е годы например первокурсники всю ночь ходили и стучали в кастрюли. Но никогда это не было пафосным официальным мероприятием с чиновниками и концертами. Ректорат сельхоз-навоза выслужился перед чиновником козликом.Тьфу!

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