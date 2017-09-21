Первокурсников ДальГАУ посвятили в студенты (фото)

В четверг, 21 сентября, в Дальневосточном ГАУ прошло традиционное посвящение первокурсников вуза в студенты. Торжественное мероприятие состоялось на площади перед главным корпусом ДальГАУ. В этом году его посетил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Глава региона пожелал студентам хорошей учебы, отметив, что специалистов в области сельского хозяйства Приамурью не хватает. А сельское хозяйство, заметил он, является двигателем Амурской области, и студенты учатся в ДальГАУ ради того, чтобы поднимать экономику региона.

Ректор университета Павел Тихончук поблагодарил Александра Козлова за поддержку.

Каждый факультет Дальневосточного ГАУ представил на посвящении свою профессию. Были и костюмированные представления, и песни, и флешмобы.

По традиции был вынесен факел с «огнем знаний». Его передали факелоносцам с каждого факультета, чтобы ребята символически получили огонек, искорку для вдохновения и дальнейшей учебы, рассказали ИА «Амур.инфо» в ДальГАУ.