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Ливни, грозы и ветер: прогноз погоды в Приамурье на 22 сентября

Ливни, грозы и ветер: прогноз погоды в Приамурье на 22 сентября
Фото: www.zooclub.ru

В Амурской области 22 сентября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются слабые и умеренные дожди, местами – ливни с грозами. Юго-восточный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура по области ночью составит 8…13 градусов выше нуля, местами по северу – около плюс 5. Днем термометры покажут 19…24 градуса выше нуля, местами в дожде – плюс 9…14 градусов.

В Благовещенске 22 сентября ночью установится переменная облачность, в утренние часы пройдет небольшой дождь. Днем будет облачно с прояснением, ожидаются дожди. Юго-восточный ветер ночью разгонится до 2-7 метров в секунду с усилением до 8-13 метров в секунду, ночью – до 4-9, с порывами до 14-19 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит плюс 11…13 градусов, днем термометры покажут плюс 18…20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • vanikishin18

    vanikishin18
    38 минут назад

    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня!, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

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