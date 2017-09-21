Детским садам Свободного дали тепло

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По распоряжению главы города Свободного подача тепла в детские дошкольные учреждения была начата 20 сентября, и уже 21 числа детей в детских садах встречали в теплых группах, сообщает пресс-служба свободненской администрации.

«Чтобы в переходный период от лета к осени дети не начали массово болеть, мы подключили дошкольные учреждения к теплу. В связи с забором воды для отопления детских садов несколько снизится температура горячего водоснабжения в домах нашего города. Это явление временное, и в скором времени показатели вернутся к нормативным», – рассказал начальник управления по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Андрей Сухоруких.