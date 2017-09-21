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21сентября
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В Белогорске ликвидируют несанкционированную свалку

В Белогорске ликвидируют несанкционированную свалку
Фото: files.rzn.info

Служба по содержанию дорог и благоустройству Белогорска ликвидирует очередную несанкционированную свалку на территории города. Нарушители правил благоустройства сваливали мусор в гаражном массиве в районе дома № 25 по Никольскому шоссе.

«Несколько лет назад нашими силами была ликвидирована свалка поблизости, – рассказывает начальник участка по вывозу ТБО муниципального предприятия Татьяна Стукалина. – Тогда вывезли около трех КамАЗов бытового мусора. И вот снова гора отходов. В уборке задействовано четыре сотрудника предприятия. Для вывоза свалки привлечем спецтехнику: погрузчик и КамАЗ. По предварительной оценке, предстоит ликвидировать около 8 кубов мусора».

С марта текущего года на территории Белогорска ликвидировано 13 несанкционированных свалок с улиц Красной, Фрунзе, Невского, Денисенко, Производственной, Тимирязева и Никольского шоссе. Вывезено 170 кубометров мусора, сообщает пресс-служба Белогорска.

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#Белогорск #ЖКХ

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    вот за это нас и ненавидят...

  • vanikishin18

    vanikishin18
    40 минут назад

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