Звезды сериалов «Кухня» и «Светофор» осыпали сцену ОКЦ деньгами

Юбилейная «Амурская осень» обретает мужское лицо. 20 сентября на фестивале показали второй спектакль после «Шестикрылой Серафимы», в котором играет много мужчин – сразу семеро. В их числе медийные актёры Сергей Лавыгин из фильма «Кухня» и Дмитрий Миллер, известный по сериалу «Светофор». Спектакль «Игроки» представил в конкурсе режиссёр Вячеслав Тыщук.

Это интерпретация бессмертной комедии Гоголя, который является признанным мастером психологического жанра. На сцене разворачивается завораживающая история жуликов – с запахом денег и драками.

В главной роли – Сергей Лавыгин. Вместе с другими шулерами он пытается обыграть свою жертву. Но в итоге оказывается тем самым маленьким гоголевским человеком, который и попадает впросак. Но даже этого он признавать не намерен. То, что Гоголь актуален и сегодня, говорят эпизоды о взятках и чиновничьих согласованиях. Зритель их принимает на ура.

Этот спектакль актёры играют около года. У постановки хорошая «картинка», над которой поработал московский художник Дмитрий Разумов. Это отметили участники фестиваля, которые были в зале в числе зрителей. Да и актёры с гоголевской психологией справились.

В финале на героя Сергея Лавыгина сверху посыпались красные купюры, что стало эффектным завершением постановки.

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