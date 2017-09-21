Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:53 4

Звезды сериалов «Кухня» и «Светофор» осыпали сцену ОКЦ деньгами

Звезды сериалов «Кухня» и «Светофор» осыпали сцену ОКЦ деньгами

Юбилейная «Амурская осень» обретает мужское лицо. 20 сентября на фестивале показали второй спектакль после «Шестикрылой Серафимы», в котором играет много мужчин – сразу семеро. В их числе медийные актёры Сергей Лавыгин из фильма «Кухня» и Дмитрий Миллер, известный по сериалу «Светофор». Спектакль «Игроки» представил в конкурсе режиссёр Вячеслав Тыщук.

Это интерпретация бессмертной комедии Гоголя, который является признанным мастером психологического жанра. На сцене разворачивается завораживающая история жуликов – с запахом денег и драками.

В главной роли – Сергей Лавыгин. Вместе с другими шулерами он пытается обыграть свою жертву. Но в итоге оказывается тем самым маленьким гоголевским человеком, который и попадает впросак. Но даже этого он признавать не намерен. То, что Гоголь актуален и сегодня, говорят эпизоды о взятках и чиновничьих согласованиях. Зритель их принимает на ура.

Этот спектакль актёры играют около года. У постановки хорошая «картинка», над которой поработал московский художник Дмитрий Разумов. Это отметили участники фестиваля, которые были в зале в числе зрителей. Да и актёры с гоголевской психологией справились.

В финале на героя Сергея Лавыгина сверху посыпались красные купюры, что стало эффектным завершением постановки.

Подробности на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».

Просмотров всего: 782

#Амурская осень #культура

распечатать

Фотогалерея
+31
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Кухня? Светофор? Это что за сериалы такие? А звезды этих неизвестных сериалов,они кто?

  • Каролина 2017

    Каролина 2017
    4 часа назад

    Заголовок действительно дурацкий. А спектакль отличный, мне очень понравилось!!! Актеры молодые, но играли очень здорово!!!

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    Посмотрел фотки - голимый Камудиклубняк

  • vanikishin18

    vanikishin18
    38 минут назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем! - http://tiny.ph/tUPw

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 1

«Амурская осень»: фильмы «Мастерская» и «Весенняя пора» поменяют местами
Культура 2

Сводный оркестр Благовещенска и Хэйхэ выступит на фестивале в Хабаровске
Общество 1

Спектакль о роковой женщине увидели благовещенцы на «Амурской осени»
Культура

Виктор Ерофеев: главным подарком к моему 70-летию станет рождение дочери