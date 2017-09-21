Правительство РФ утвердило программу развития космодромов, в том числе Восточного

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Российское правительство утвердило федеральную целевую программу развития космодромов в 2017-2025 годах. В ней говорится о Восточном и Плесецке, а также городах Циолковский и Мирный (Архангельская область). Документ размещен на сайте правительства РФ.

Так, в рамках программы на Восточном планируется создать космический ракетный комплекс тяжелого класса. Он будет предназначен для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения.

Также она предполагает строительство домов с социальной и коммунальной инфраструктурой в Циолковском и Мирном.

Еще один пункт документа – реконструкция, а также создание новых технических комплексов и объектов инфраструктуры на космодроме Плесецк.

Кроме того, планируется «создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем». Речь о проектировании ряда объектов, в том числе «пилотируемого транспортного корабля нового поколения».

DV пишет, что финансирование программы составляет 340 миллиардов рублей.