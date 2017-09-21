С октября некоторые амурчане начнут получать единые платежки за ЖКУ

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С октября 2017 года жители Райчихинска и Новорайчихинска станут платить за коммунальные услуги иначе. Им будет приходить единый платежный документ от Амурэнергосбыта, а не разные, как сейчас.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурэнергосбыта, соглашение об этом было достигнуто между ПАО «ДЭК» и представителями коммунальной сферы Райчихинска и Новорайчихинска. В единую платежку включат коммунальные услуги: тепло, водоснабжение, электроснабжение и водоотведение.

Жилищные услуги в единый платежный документ пока не включены, но этот вопрос прорабатывается. В дальнейшем к Райчихинску и Новорайчихинску может присоединиться Свободный.

Такая мера – первый шаг в создании Единых расчетно-информационных центров (ЕРИЦ) в Приамурье. В июне 2017 эту идею поддержал губернатор Амурской области Александр Козлов на встрече с исполнительным директором ПАО «ДЭК» Виктором Милушем.

Проект подразумевает введение единой квитанции на оплату коммунальных услуг, консультации по принципу «единого окна», а также широкий спектр удобных способов оплаты потребленных ресурсов без комиссий.