Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:51 0

Житель Китая пытался вывезти из Благовещенска 22 дорогих ножа

Житель Китая пытался вывезти из Благовещенска 22 дорогих ножа

На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая нашли 22 незадекларированных ножа, которые тот пытался вывезти из России. Общая их стоимость – около 800 тысяч рублей.

Такой товар подлежит таможенному декларированию в письменной форме с подтверждением соблюдения ограничений (предоставлением разрешительных документов).

В отношении гражданина Китая возбуждено административное дело. Изъятый товар отправили на экспертизу. Она показала, что эти ножи – классические, нескладные. Цена каждого – десятки тысяч рублей. Для их изготовления использовалась дамасская сталь, фианиты, самшиты, ореховое дерево, золото, серебро, бивень мамонта.

Благовещенский городской суд признал гражданина КНР виновным в совершении административного правонарушения. Иностранцу назначено наказание в виде конфискации товара, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Просмотров всего: 110

#Китай #таможня

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 2

Сводный оркестр Благовещенска и Хэйхэ выступит на фестивале в Хабаровске
Происшествия 4

На стройке в Свободном нашли тело китайца
Спорт 13

Благовещенский бодибилдер завоевал серебро международного турнира в Харбине
Общество 48

Активное строительство канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ должно начаться в 2018 году