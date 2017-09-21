Житель Китая пытался вывезти из Благовещенска 22 дорогих ножа

На международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ у гражданина Китая нашли 22 незадекларированных ножа, которые тот пытался вывезти из России. Общая их стоимость – около 800 тысяч рублей.

Такой товар подлежит таможенному декларированию в письменной форме с подтверждением соблюдения ограничений (предоставлением разрешительных документов). В отношении гражданина Китая возбуждено административное дело. Изъятый товар отправили на экспертизу. Она показала, что эти ножи – классические, нескладные. Цена каждого – десятки тысяч рублей. Для их изготовления использовалась дамасская сталь, фианиты, самшиты, ореховое дерево, золото, серебро, бивень мамонта. Благовещенский городской суд признал гражданина КНР виновным в совершении административного правонарушения. Иностранцу назначено наказание в виде конфискации товара, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#Китай #таможня

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Василий Кленин