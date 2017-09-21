Приамурье на три дня окажется во власти циклона

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На Амурскую область движется очередной циклон. До региона он доберется 22 сентября, принеся в Приамурье неустойчивую погоду на три дня – с 22 по 24 сентября.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, 22 сентября в утренние часы по западным районам области местами ожидаются слабые дожди. Днем же дожди – от слабых до умеренных – прольются в большинстве районов; местами они будут сильными, ливни. Порывы ветра составят до 15-20 метров в секунду.

В Благовещенске 22 сентября утром ожидается небольшой дождь. Днем – дождь, гроза. Ветер усилится до 14-19 метров в секунду. 23-24 сентября в областном центре осадков уже не ожидается.

К 25 сентября прекращение дождей ожидается по всей области, однако 26 сентября в регион может зайти другой циклон.