На космодроме Восточный собрали пакет ракеты «Союз-2.1а»

На космодроме Восточный специалисты предприятий Роскосмоса – «ЦЭНКИ» и «Прогресс» – завершили цикл механической сборки пакета ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а». Следующий этап работы – проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительная операция – общая сборка ракеты космического назначения.

Как сообщалось, состав с блоками ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» специалисты филиала ЦЭНКИ встретили 10 сентября. Эшелон прибыл на станцию Ледяная и был транспортирован на космодром Восточный.

РН будет участвовать в тестовом «сухом» вывозе совместно с разгонным блоком «Фрегат». Старт ракеты «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 предварительно намечен на декабрь 2017 года. Это будет третий пуск с нового российского гражданского космодрома.

Второй пуск с космодрома Восточный запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1. Ракета-носитель «Союз-2.1б» для второго пуска с космодрома Восточный в настоящее время проходит испытания и по окончании будет также отправлена в Амурскую область.

Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Аист-2Д», «Ломоносов» и нано-спутник SamSat-218. На РН «Союз-2.1а» проведена модернизация бортовой вычислительной машины – она стала более производительной и менее габаритной. Благодаря модернизации существенно снизились размеры бортовой кабельной сети системы управления, сообщается на сайте ЦЭНКИ.