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«Амурская осень»: фильмы «Мастерская» и «Весенняя пора» поменяют местами

«Амурская осень»: фильмы «Мастерская» и «Весенняя пора» поменяют местами

В расписании конкурсных полнометражных фильмов фестиваля «Амурская осень» произошли изменения. Амурчане увидят все фильмы, но время выхода двух из них изменится.

Фильм «Весенняя пора. Детство, которое мы не знали» покажут в четверг, 21 сентября, в 18:00 вместо картины «Мастерская». Соответственно, «Мастерскую» покажут в пятницу, 22 сентября в 22:00, сообщает Амурская областная филармония.

Полностью программу конкурсных фильмов, спектаклей и других мероприятий можно найти на Амур.инфо.

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#Амурская осень #конкурсы

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