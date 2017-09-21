«Амурская осень»: фильмы «Мастерская» и «Весенняя пора» поменяют местами

В расписании конкурсных полнометражных фильмов фестиваля «Амурская осень» произошли изменения. Амурчане увидят все фильмы, но время выхода двух из них изменится.

Фильм «Весенняя пора. Детство, которое мы не знали» покажут в четверг, 21 сентября, в 18:00 вместо картины «Мастерская». Соответственно, «Мастерскую» покажут в пятницу, 22 сентября в 22:00, сообщает Амурская областная филармония.

Полностью программу конкурсных фильмов, спектаклей и других мероприятий можно найти на Амур.инфо.