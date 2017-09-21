Предприятие-банкрот «Поляное» полностью погасило долги по зарплате

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Крупный животноводческий комплекс обанкротился в 2013 году вскоре после того, как стало известно, что там из-за ужасных условий содержания погибло поголовье элитного скота. а несколько месяцев ферма пришла в упадок – животные стали умирать от голода, денег на корм и медикаменты не было.

ОАО «Поляное» длительное время имело задолженность по заработной плате перед 62 работниками в общей сумме 2 миллиона 229 тысяч рублей. В итоге предприятие-банкрот реализовало имущество и погасило долг.

Всего с начала 2017 года в результате принятых органами прокуратуры мер реагирования реально погашена перед гражданами задолженность по заработной плате на сумму около миллиарда рублей. В ходе надзорных проверок в сфере оплаты труда, в том числе по обращениям граждан, прокурорами выявлено свыше 9 тысяч нарушений закона, внесено более 400 представлений, принесен 51 протест, к административной ответственности привлечено 161 лицо, направлено в суд более 8 тысяч заявлений, направлено 10 материалов, по результатам рассмотрения которых следственными органами возбуждено 10 уголовных дел.

По состоянию на 19 сентября на территории Амурской области сохраняется задолженность по заработной плате на 14 предприятиях в общей сумме более 160 миллионов рублей.