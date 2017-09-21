Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:33 1

Предприятие-банкрот «Поляное» полностью погасило долги по зарплате

Предприятие-банкрот «Поляное» полностью погасило долги по зарплате
Фото: www.kommersant.ru

В Амурской области предприятие-банкрот «Поляное» полностью погасило задолженность по зарплате. Долги оставались не выплаченными несколько лет. Погасить их удалось только после вмешательства прокуратуры области, контролирующих органов и правительства региона.

Крупный животноводческий комплекс обанкротился в 2013 году вскоре после того, как стало известно, что там из-за ужасных условий содержания погибло поголовье элитного скота. а несколько месяцев ферма пришла в упадок – животные стали умирать от голода, денег на корм и медикаменты не было.

ОАО «Поляное» длительное время имело задолженность по заработной плате перед 62 работниками в общей сумме 2 миллиона 229 тысяч рублей. В итоге предприятие-банкрот реализовало имущество и погасило долг.

Всего с начала 2017 года в результате принятых органами прокуратуры мер реагирования реально погашена перед гражданами задолженность по заработной плате на сумму около миллиарда рублей. В ходе надзорных проверок в сфере оплаты труда, в том числе по обращениям граждан, прокурорами выявлено свыше 9 тысяч нарушений закона, внесено более 400 представлений, принесен 51 протест, к административной ответственности привлечено 161 лицо, направлено в суд более 8 тысяч заявлений, направлено 10 материалов, по результатам рассмотрения которых следственными органами возбуждено 10 уголовных дел.

По состоянию на 19 сентября на территории Амурской области сохраняется задолженность по заработной плате на 14 предприятиях в общей сумме более 160 миллионов рублей.

Просмотров всего: 275

#закон

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • true_rus

    true_rus
    1 час назад

    Средства освоены сполна, Кожемяка на Сахалине! Всем спасибо, все свободны.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 5

Данные уволенных из-за утраты доверия амурских чиновников хотят вносить в специальный реестр
Общество 1

За надругательство над гербом и флагом Приамурья будут наказывать рублем
Происшествия 1

Селемджинских чиновников подозревают в махинациях с жильем
Общество 2

Многоквартирный дом в амурском селе топило нечистотами

19 сентября, 19:03