Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 3

Владимира Рукосуева не признают депутатом гордумы, потому что он военнослужащий

Владимира Рукосуева не признают депутатом гордумы, потому что он военнослужащий

Избирком отказывается зарегистрировать депутатом Благовещенской городской Думы Владимира Рукосуева на том основании, что он является военнослужащим. Если решение не будет изменено, то депутатское кресло останется пустым еще на целый год – до следующего единого дня голосования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», кандидат «Единой России» Владимир Рукосуев принял участие в выборах в гордуму. В его округе № 7 в голосовании приняли участие более 10 % избирателей. За кандидата проголосовали 55 % голосовавших, или 516 человек.

В территориальной избирательной комиссии Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. Военнослужащий, состоящий на службе, не может быть одновременно депутатом. «В течение пяти дней он должен был предоставить нам приказ или иной документ об увольнении,– пояснил председатель ТИК Сергей Чапаев. – Владимир Рукосуев такие данные не предоставил. Наше решение окончательное, но кандидат может обжаловать его в течение трех месяцев».

В ТИК также рассказали, что депутатский мандат по избирательному округу № 7 в итоге не достанется никому, и избирателям придется ждать год до следующего единого дня голосования.

Владимир Рукосуев знает, что его не зарегистрировали.

«В избиркоме считают, что я должен уволиться из армии или приостановить воинскую службу, – рассказал Владимир Михайлович. – Сейчас мы выясняем этот вопрос. Есть разночтение в законах. Имеется указ президента о том, что военные не должны. Но в законе о статусе военнослужащего сказано, что нельзя совмещать с воинской службой, когда депутат избирается на постоянной основе. А в гордуме таких всего три должности. И я шел на выборы, не планируя занимать должности на постоянной основе».

Победивший кандидат пока изучает законы и не исключает, что будет подавать в суд, чтобы признать решение ТИК Благовещенска незаконным.

Просмотров всего: 998

#выборы #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    516 человек - знакомых и соседей попросил))

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    ну а вообще как его регистрировали в кандидаты??? как документы проверяли и не узнали бедолаги что он военнослужащий...

    надо люлей Ведомскому ввалить...

  • володька

    володька
    6 минут назад

    516 человек - знакомых и соседей попросил)) а что же ты не попросил. сейчас бы глядишь депутатом был-мои интересы защищал)))))

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Благовещенске маршрутный автобус на скорости врезался в учебный автомобиль
Происшествия 10

Причиной возгорания автомобиля в Благовещенске могла стать его парковка (видео)
Происшествия 9

Жильцы благовещенской многоэтажки развели костер на балконе (видео)
Происшествия 16

В Зейском районе две женщины «за 70» попытались покончить с собой