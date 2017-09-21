Владимира Рукосуева не признают депутатом гордумы, потому что он военнослужащий

Избирком отказывается зарегистрировать депутатом Благовещенской городской Думы Владимира Рукосуева на том основании, что он является военнослужащим. Если решение не будет изменено, то депутатское кресло останется пустым еще на целый год – до следующего единого дня голосования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», кандидат «Единой России» Владимир Рукосуев принял участие в выборах в гордуму. В его округе № 7 в голосовании приняли участие более 10 % избирателей. За кандидата проголосовали 55 % голосовавших, или 516 человек.

В территориальной избирательной комиссии Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили эту информацию. Военнослужащий, состоящий на службе, не может быть одновременно депутатом. «В течение пяти дней он должен был предоставить нам приказ или иной документ об увольнении,– пояснил председатель ТИК Сергей Чапаев. – Владимир Рукосуев такие данные не предоставил. Наше решение окончательное, но кандидат может обжаловать его в течение трех месяцев».

В ТИК также рассказали, что депутатский мандат по избирательному округу № 7 в итоге не достанется никому, и избирателям придется ждать год до следующего единого дня голосования.

Владимир Рукосуев знает, что его не зарегистрировали.

«В избиркоме считают, что я должен уволиться из армии или приостановить воинскую службу, – рассказал Владимир Михайлович. – Сейчас мы выясняем этот вопрос. Есть разночтение в законах. Имеется указ президента о том, что военные не должны. Но в законе о статусе военнослужащего сказано, что нельзя совмещать с воинской службой, когда депутат избирается на постоянной основе. А в гордуме таких всего три должности. И я шел на выборы, не планируя занимать должности на постоянной основе».

Победивший кандидат пока изучает законы и не исключает, что будет подавать в суд, чтобы признать решение ТИК Благовещенска незаконным.