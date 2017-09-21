В Благовещенске маршрутный автобус на скорости врезался в учебный автомобиль

Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 21 сентября, в Благовещенске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и учебной легковушки. Авария случилась в районе дома № 23 на улице Амурской. Есть пострадавшие.

Как сообщает ИА «Сканер», автобус «ПАЗ» маршрута «К» врезался на скорости в заднюю часть учебного автомобиля Hyundai Solaris. И автобус, и легковушка двигались со стороны улицы Первомайской по Амурской в сторону Партизанской.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его задняя часть оказалась смята. Автобус пострадал не так значительно.

В Hyundai Solaris находились двое: ученик за рулем и инструктор. В результате ДТП пострадал последний: есть подозрение на травму спины. В автобусе пострадала женщина в возрасте около 65 лет.