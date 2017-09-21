Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:54 2

В Благовещенске маршрутный автобус на скорости врезался в учебный автомобиль

В Благовещенске маршрутный автобус на скорости врезался в учебный автомобиль
Фото: ИА «Сканер»

В четверг, 21 сентября, в Благовещенске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и учебной легковушки. Авария случилась в районе дома № 23 на улице Амурской. Есть пострадавшие.

Как сообщает ИА «Сканер», автобус «ПАЗ» маршрута «К» врезался на скорости в заднюю часть учебного автомобиля Hyundai Solaris. И автобус, и легковушка двигались со стороны улицы Первомайской по Амурской в сторону Партизанской.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, его задняя часть оказалась смята. Автобус пострадал не так значительно.

В Hyundai Solaris находились двое: ученик за рулем и инструктор. В результате ДТП пострадал последний: есть подозрение на травму спины. В автобусе пострадала женщина в возрасте около 65 лет.

Просмотров всего: 1882

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Ну вот что это за водитель автобуса?! Бедный ученик, получил боевое крещение!

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Чему вы удивляетесь? Мы уже год как судимся с водителем маршрутного автобуса: в ноябре 2016 г. снес при перестроении нашему авто левое крыло и передний бампер. Так в ГИБДД водЯтел этого автобуса доказывал, что это мы наехали на него. Хорошо что есть добрые люди - очевидцы, они и подтвердили в ГИБДД нашу версию случившегося. К слову: регистратора на тот момент у нас в машине не было. Случай научил - обзавелись.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Владимира Рукосуева не признают депутатом гордумы, потому что он военнослужащий
Происшествия 10

Причиной возгорания автомобиля в Благовещенске могла стать его парковка (видео)
Происшествия 9

Жильцы благовещенской многоэтажки развели костер на балконе (видео)
Происшествия 16

В Зейском районе две женщины «за 70» попытались покончить с собой