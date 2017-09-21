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21сентября
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сегодня, 11:27 0

На Амур.инфо стартовала онлайн-конференция по теме вакцинации и диспансеризации

На Амур.инфо стартовала онлайн-конференция по теме вакцинации и диспансеризации

На вопросы читателей Амур.инфо ответит Александра Легачёва, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 2 Благовещенска.

Александра Александровна расскажет о прививках для взрослого населения, кому и куда надо приходить на диспансеризацию и что такое Центр здоровья. Вопросы можно задать здесь.

Вопросы принимаются до 14 часов 28 сентября 2017 года. Ответы на них будут публиковаться с 28 сентября по 6 октября. Автор, указавший адрес своей электронной почты, ответ получит автоматически.

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#здоровье

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