На Амур.инфо стартовала онлайн-конференция по теме вакцинации и диспансеризации

На вопросы читателей Амур.инфо ответит Александра Легачёва, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 2 Благовещенска.

Александра Александровна расскажет о прививках для взрослого населения, кому и куда надо приходить на диспансеризацию и что такое Центр здоровья. Вопросы можно задать здесь.

Вопросы принимаются до 14 часов 28 сентября 2017 года. Ответы на них будут публиковаться с 28 сентября по 6 октября. Автор, указавший адрес своей электронной почты, ответ получит автоматически.