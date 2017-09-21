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21сентября
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сегодня, 11:17 5

Родители Зеи жалуются на сбор «всей подноготной» в детсадах

Родители Зеи жалуются на сбор «всей подноготной» в детсадах
Фото: deti.mail.ru

В детских садах города Зеи родителям раздают на подпись «Согласие на обработку персональных данных». Документ занимает две страницы. Многие горожане подписали бумагу не глядя, однако некоторые ознакомились с ее содержанием. У родителей возникло много вопросов, пишет газета «Зейский вестник».

«Меня возмутил список данных обо мне, который я должна предоставить в детский сад, – говорит мама одного из воспитанников. – Я должна выложить всю подноготную о своей жизни, включая данные свидетельства о рождении, сведения о выплатах и вознаграждениях по месту работы, сведения о семейном положении, о перемене имени или фамилии, о том, где и кем я работала раньше – и еще много всего. Зачем детскому саду все обо мне знать? Это моя жизнь, и я не обязана о ней сообщать всем и каждому!».

Журналисты газеты ознакомились с содержанием «Согласия». Как следует из текста, данные собираются для внесения в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Также приводятся другие цели, вроде «повышения информированности граждан о соцуслугах», «обеспечения прав на социальную защиту». В пункте «Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие» сказано: «передача (распространение, предоставление, доступ)». Кому конкретно – непонятно.

В конце документа уточняется, что оператор может передавать данные только детскому саду и центру по обслуживанию учреждений города Зеи, однако в начале первой страницы этот самый центр и назван оператором.

Что касается ЕГИССО, то эта система была создана в феврале 2017 года постановлением правительства РФ. В Интернете доступно положение о ЕГИССО. В нем говорится, что эта база данных открыта для «интеграции с существующими и создаваемыми государственными и иными информационными ресурсами на основе единых форматов информационного взаимодействия» (интеграция – значит включение, соединение).

«Получается: детский сад собирает досье, центр по обслуживанию учреждений отправляет данные в региональную базу, оттуда сведения поступают в центральный реестр (ЕГИССО). А дальше – загадка. Ведь законом интеграция предусмотрена и с "иным" (не государственным) информационным ресурсом. Каким? А кто ж его знает...» – резюмирует «Зейский вестник».

Газета пишет, что согласие на обработку персональных данных сегодня требуют повсюду: в детском саду, школе, поликлинике, на предприятиях. Люди подписывают, считая, что должны. Однако этот документ не назывался бы «согласием», если бы был обязательным. Федеральное законодательство предусматривает: «Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным». Также законодательно обеспечивается право каждого на отзыв согласия, если человек когда-то такое подписал, а теперь передумал.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию города Зеи. Там рассказали, что сбор данных происходит в связи с введением ЕГИССО. Кампания проходит по всей области, а не только в Зее. Оператором ЕГИССО выступает Пенсионный фонд РФ, для него и предназначены эти сведения. Речь, в частности, о сверке данных о застрахованных лицах.

По словам руководителя сектора по кадровой работе администрации Зеи Надежды Суворовой, единая государственная информационная система социального обеспечения ранее прошла апробирование в одном из регионов РФ. В итоге было решено внедрить ее по всей стране. Таким образом, с 1 января 2018 года она должна заработать везде и полноценно, в том числе в Приамурье.

Надежда Суворова подчеркнула, что граждане имеют право не подписывать «Согласие на обработку персональных данных», если посчитают это нужным.

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#дети #СМИ #соцзащита

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Комментарии
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  • Упоротый

    Упоротый
    1 час назад

    Ох-ох-ох... Как же тяжело жить, когда другие знают твою девичью фамилию и то, что ты в начале своего трудового пути работал охранником... Прям не дышится от осознания этого. Просто терзаюсь, от того, что кто-то может узнать какой у меня номер свидетельства о рождении и дату его выдачи. А еще стыдно за то, что другие увидят мою зарплату и поймут, что Лексус взят в кредит и платить мне за него еще 10 лет. Понятно, что без моего согласия, государство раньше не могло об этом знать. Ведь они выдали мне паспорт и сразу забыли об этом, поменяли мне фамилию и стерли об этом информацию, получили налоги за меня с моего прежнего места работы и не даже не обратили внимания. Ага. А "иные" (негосударственные) всегда смогут меня обмануть, если будут знать девичью фамилию моей матери, ведь именно она у меня стоит в качестве ответа на секретный вопрос в почте. И любой сможет получить доступ к моей секретной переписке, и узнать как много компаний отказывают мне в приеме на работу и вообще, не рассматривают мои резюме... Потому что все важные вопросы я решаю именно в почте. И вообще, это моя жизнь и я из вредности никому не разрешаю интересоваться ей, даже если это никому вообще не интересно. Зато вместо того, чтобы получить, например, льготы как малоимущий, я сам побегу собирать все справки и материть власть, потому что они развели бюрократию, в то время, как те идиоты, которые дали согласие на обработку информации о запретных и тайных знаниях, автоматически получат все льготы (если они на них имеют право), потому что оператор самостоятельно получит все эти справки в электронном мире. Но зато Система меня не сломает. Я останусь для них Таинственным Незнакомцем, Загадочным Героем, Серым Кардиналом, которого все будут уважать и бояться. Ведь неизвестность пугает. Муах-ха-ха-ха-ха!!! (очень зловещим голосом)

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    И не лень же было Упоротому среди рабочего дня писать такую "портянку"!

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Как грит муж - цифер не пиши, место работы указывай - "безработный 10 лет", зарплаты - минималку - а то Зае... потом своими хотелками.

  • S kak $

    S kak $
    18 минут назад

    Вся подноготная - надеюсь, речь не идет об интимных параметрах?

  • Ну да, ну да

    Ну да, ну да
    2 минуты назад

    В детских садах эти сведения будут привязаны к возмещению родительской платы. Нет ваших данных - не будет возмещения, сами не захотели .

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