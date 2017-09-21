Родители Зеи жалуются на сбор «всей подноготной» в детсадах

Фото: deti.mail.ru

«Меня возмутил список данных обо мне, который я должна предоставить в детский сад, – говорит мама одного из воспитанников. – Я должна выложить всю подноготную о своей жизни, включая данные свидетельства о рождении, сведения о выплатах и вознаграждениях по месту работы, сведения о семейном положении, о перемене имени или фамилии, о том, где и кем я работала раньше – и еще много всего. Зачем детскому саду все обо мне знать? Это моя жизнь, и я не обязана о ней сообщать всем и каждому!».

Журналисты газеты ознакомились с содержанием «Согласия». Как следует из текста, данные собираются для внесения в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Также приводятся другие цели, вроде «повышения информированности граждан о соцуслугах», «обеспечения прав на социальную защиту». В пункте «Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие» сказано: «передача (распространение, предоставление, доступ)». Кому конкретно – непонятно.

В конце документа уточняется, что оператор может передавать данные только детскому саду и центру по обслуживанию учреждений города Зеи, однако в начале первой страницы этот самый центр и назван оператором.

Что касается ЕГИССО, то эта система была создана в феврале 2017 года постановлением правительства РФ. В Интернете доступно положение о ЕГИССО. В нем говорится, что эта база данных открыта для «интеграции с существующими и создаваемыми государственными и иными информационными ресурсами на основе единых форматов информационного взаимодействия» (интеграция – значит включение, соединение).

«Получается: детский сад собирает досье, центр по обслуживанию учреждений отправляет данные в региональную базу, оттуда сведения поступают в центральный реестр (ЕГИССО). А дальше – загадка. Ведь законом интеграция предусмотрена и с "иным" (не государственным) информационным ресурсом. Каким? А кто ж его знает...» – резюмирует «Зейский вестник».

Газета пишет, что согласие на обработку персональных данных сегодня требуют повсюду: в детском саду, школе, поликлинике, на предприятиях. Люди подписывают, считая, что должны. Однако этот документ не назывался бы «согласием», если бы был обязательным. Федеральное законодательство предусматривает: «Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным». Также законодательно обеспечивается право каждого на отзыв согласия, если человек когда-то такое подписал, а теперь передумал.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию города Зеи. Там рассказали, что сбор данных происходит в связи с введением ЕГИССО. Кампания проходит по всей области, а не только в Зее. Оператором ЕГИССО выступает Пенсионный фонд РФ, для него и предназначены эти сведения. Речь, в частности, о сверке данных о застрахованных лицах.

По словам руководителя сектора по кадровой работе администрации Зеи Надежды Суворовой, единая государственная информационная система социального обеспечения ранее прошла апробирование в одном из регионов РФ. В итоге было решено внедрить ее по всей стране. Таким образом, с 1 января 2018 года она должна заработать везде и полноценно, в том числе в Приамурье.

Надежда Суворова подчеркнула, что граждане имеют право не подписывать «Согласие на обработку персональных данных», если посчитают это нужным.