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21сентября
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сегодня, 10:59 18

Директора кадетского корпуса Владимира Вощевоза уволили

Директора кадетского корпуса Владимира Вощевоза уволили

С директором кадетского корпуса Владимиром Вощевозом расторгли трудовой договор. Причиной послужила проверка, проведенная в учреждении летом. Межведомственная рабочая группа выявила многочисленные нарушения в части зачисления обучающихся, хранения оружия, бытового содержания курсантов и другие. А после областному минобру рекомендовали уволить Вощевоза.

В настоящий момент исполняющим обязанности директора работает Алла Огарь, ранее занимавшая должность заместителя директора Амурского кадетского корпуса. Правительством области разработан план по оздоровлению работы учебного учреждения.

Сам Владимир Вощевоз сообщил корреспонденту Амур.инфо, что оспаривать решение о непродлении контракта не собирается. Тем не менее свою точку зрения о результатах проведенной проверки не изменил.

«Контракт закончился 15 сентября, все законно: они могут продлевать, могут не продлевать. Если бы у меня было какое-то увольнение, тогда можно было бы оспаривать. Я понимал, что к этому все идет. Начал это понимать, как только увидел состав проверяющей комиссии. За свою работу я уверен. А проверку проводили люди некомпетентные. Они даже не знают, какие нормы существуют. Я могу по каждому пункту дать объяснения. Из всех 25 выявленных нарушений я написал несогласие по 23. И только по двум пунктам – это работа Счетной палаты и Общественной палаты – я согласен. По комплектам постельного белья, по нижнему белью, по педагогам и по всем остальным моментам могу опровержение дать. Но мне никто не дал слово. Более того, они не дали ничего сказать членам родительского комитета и попечительского совета, потому что понимали, что будет много недовольных», – высказался Валерий Вощевоз.

Свою работу Амурский кадетский корпус начал в 2010 году. В настоящий момент здесь обучаются 240 кадетов: один шестой класс, три седьмых, а также по два восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. Ежегодно Амурский кадетский корпус выпускает около 40 человек.

За семь лет существования во главе учреждения стояли три руководителя, сообщает областное правительство.

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#ссузы

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    а зачем вообще туда детей отдавать? Что это дает?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    если родителей нет то можно

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    типа пинка под попу? вообще, кто назначил этого индивида работать с детьми?

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    2 часа назад

    Смысл это кадетского корпуса, если не заключены соглашения с военными институтами. Просто дети отучились и пошли на гражданку. Льгот при поступлении нет. ИЗ выпуска может человек 5 поступают.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    Какие льготы если Вощевоз обматерил Грызлова?

  • 2M2

    2M2
    2 часа назад

    Братеев

    Какие льготы если Вощевоз обматерил Грызлова?



    Слышал звон да не знаю где он?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Братеев

    Какие льготы если Вощевоз обматерил Грызлова?



    вообще Вощевозов два.

    А марится только один))))

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Это походит на заведение находящееся между интернатом и родительским домом.

  • Сергей66666

    Сергей66666
    1 час назад

    Надо не только его увальнять, но и всех замов, чтобы не продолжали заниматься ерундой.

  • Сергей66666

    Сергей66666
    1 час назад

    Там вроде зауч неведомская, интересно кто её туда поставил. Родственные связи.

  • Светлана Троекурова

    Светлана Троекурова
    1 час назад

    Слава небесам это свершилось! Теперь можно хоть немножко выдохнуть и быть спокойными за детей. Про родительский комитет он вспомнил, позорник старый! Да там одни твои лизоблюды и сидят! Еще бы вернуть адекватных сотрудников, которых этот хрен выдавил со своих мест...

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    В этой новости фамилия Огарь, в предыдущей - Огорь. Капец...

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Сергей66666

    Надо не только его увальнять, но и всех замов, чтобы не продолжали заниматься ерундой.



    Соглашусь.

    почему то стало так принято "сносить" кандидатуру директоров-начальников и ставить на место главного Заместителя. Это получаются те же яйца - только в профиль.

    Как будто Заместитель был не в курсе всего происходящего.

    Сносить надо всю верхушку и ставить совершенно нового человека, который подберёт себе новую команду.

  • домовенок

    домовенок
    55 минут назад

    КРЯ!!!

    Сергей66666

    Надо не только его увальнять, но и всех замов, чтобы не продолжали заниматься ерундой.



    Соглашусь.

    почему то стало так принято "сносить" кандидатуру директоров-начальников и ставить на место главного Заместителя. Это получаются те же яйца - только в профиль.

    Как будто Заместитель был не в курсе всего происходящего.

    Сносить надо всю верхушку и ставить совершенно нового человека, который подберёт себе новую команду.



    Совершенно верно!

  • Покемон

    Покемон
    28 минут назад

    Высказался Валерий Вощевоз....!!! Уволили Владимира Вощевоза! Что то по тексту явно ляпы !!! Нужно быть внимательнее.

  • домовенок

    домовенок
    15 минут назад

    Владимир Вощевоз брат Валерия Вощевоза

  • alex 3

    alex 3
    4 минуты назад

    Sapsanischeа зачем вообще туда детей отдавать? Что это дает?


    свободу родителям

  • alex 3

    alex 3
    1 минута назад

    а педагогическое образование есть у этого человека?

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