Директора кадетского корпуса Владимира Вощевоза уволили

В настоящий момент исполняющим обязанности директора работает Алла Огарь, ранее занимавшая должность заместителя директора Амурского кадетского корпуса. Правительством области разработан план по оздоровлению работы учебного учреждения.

Сам Владимир Вощевоз сообщил корреспонденту Амур.инфо, что оспаривать решение о непродлении контракта не собирается. Тем не менее свою точку зрения о результатах проведенной проверки не изменил.

«Контракт закончился 15 сентября, все законно: они могут продлевать, могут не продлевать. Если бы у меня было какое-то увольнение, тогда можно было бы оспаривать. Я понимал, что к этому все идет. Начал это понимать, как только увидел состав проверяющей комиссии. За свою работу я уверен. А проверку проводили люди некомпетентные. Они даже не знают, какие нормы существуют. Я могу по каждому пункту дать объяснения. Из всех 25 выявленных нарушений я написал несогласие по 23. И только по двум пунктам – это работа Счетной палаты и Общественной палаты – я согласен. По комплектам постельного белья, по нижнему белью, по педагогам и по всем остальным моментам могу опровержение дать. Но мне никто не дал слово. Более того, они не дали ничего сказать членам родительского комитета и попечительского совета, потому что понимали, что будет много недовольных», – высказался Валерий Вощевоз.

Свою работу Амурский кадетский корпус начал в 2010 году. В настоящий момент здесь обучаются 240 кадетов: один шестой класс, три седьмых, а также по два восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. Ежегодно Амурский кадетский корпус выпускает около 40 человек.

За семь лет существования во главе учреждения стояли три руководителя, сообщает областное правительство.