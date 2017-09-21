~~Благовещенск вошел в топ–20 городов России с самым загрязненным воздухом

Фото: iz.ru

В топ–20 вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В целом по России в 2014–2016 годах заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора раза. 15 % городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Здесь же наблюдается рост заболеваемости астмой.

В 2016 годув воздух попало 31 617,1 тысячи тонн вредных примесей – на 1,1 % больше, чем в предыдущем году. 55 % этих выбросов – от предприятий. Автомобильный и железнодорожный транспорт нанес больший удар по экологии, чем годом ранее. Их доля выросла на 2,1 и 5,7 % соответственно.

В большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В Иркутской области таких городов 14.

Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

«Различные вещества вызывают развитие бронхиальной астмы и других заболеваний дыхательной системы. Поэтому их распространенность может существенно различаться в зависимости от наличия в окружающей среде тех или иных химических загрязнителей, – отметил руководитель направления Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава, член-корреспондент РАН Игорь Бобровницкий. – Следует также учитывать, что общая заболеваемость бронхиальной астмой существенно зависит не только от содержания химических загрязнителей воздуха, но и от массы других причин: пыльцы растений, пищевых аллергенов, бытовой пыли, инсектной (вызванной укусами насекомых) аллергии».

В Роспотребнадзоре пояснили, что причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.