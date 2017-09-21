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21сентября
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сегодня, 10:53 7

Благовещенск вошел в топ–20 городов России с самым загрязненным воздухом

Благовещенск вошел в топ–20 городов России с самым загрязненным воздухом
Фото: iz.ru

По данным Минприроды, за последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В двадцатку городов с самым загрязненным воздухом включили и Благовещенск, сообщают «Известия».

В топ–20 вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В целом по России в 2014–2016 годах заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора раза. 15 % городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Здесь же наблюдается рост заболеваемости астмой.

В 2016 годув воздух попало 31 617,1 тысячи тонн вредных примесей – на 1,1 % больше, чем в предыдущем году. 55 % этих выбросов – от предприятий. Автомобильный и железнодорожный транспорт нанес больший удар по экологии, чем годом ранее. Их доля выросла на 2,1 и 5,7 % соответственно.

В большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В Иркутской области таких городов 14.

Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

«Различные вещества вызывают развитие бронхиальной астмы и других заболеваний дыхательной системы. Поэтому их распространенность может существенно различаться в зависимости от наличия в окружающей среде тех или иных химических загрязнителей, – отметил руководитель направления Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава, член-корреспондент РАН Игорь Бобровницкий. – Следует также учитывать, что общая заболеваемость бронхиальной астмой существенно зависит не только от содержания химических загрязнителей воздуха, но и от массы других причин: пыльцы растений, пищевых аллергенов, бытовой пыли, инсектной (вызванной укусами насекомых) аллергии».

В Роспотребнадзоре пояснили, что причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

Просмотров всего: 979

#жизнь

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Исчадие Ада , это котельная на Фрунзе , которая в открытую засыпает своими отходами все и всех вокруг . Про смердящие очистные это отдельная тема .

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    На Краснофлотской вы хотели сказать, по ул.Первомайской котельная из той же серии, давно устаревшие, обе засыпают пеплом всю восточную часть города. Не знаю как обстоят дела с котельной завода Амурский Металист.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Nebo

    Исчадие Ада , это котельная на Фрунзе , которая в открытую засыпает своими отходами все и всех вокруг . Про смердящие очистные это отдельная тема .



    Судя по другим публикациям и рейтингам - исчадие ада, это Благовещенск и Амурская область.



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Странно конечно.. Может быть всё таки перепутали Благовещенск в другом регионе?

  • Eugenium

    Eugenium
    57 минут назад

    Какие ваши доказательства? Та же Чита окружена сопками. Поднимаешься на сопки и видишь город в синем тумане. А тут город продувается, промышленности.net ... Ну ТЭЦ, ну машины Так это везде...

  • stepan28rus

    stepan28rus
    49 минут назад

    Здорово. Промышленности нет а загрязнение есть. Это как про носки анекдот: носков нет а запах есть. А по моему, подобными фиктивными утверждениями местные власти клянчат деньги с госбюджета якобы на улучшение экологии, а на самом деле для распила.

  • HNIC

    HNIC
    49 минут назад



    ~~Благовещенск вошел в топ–20 городов России с самым загрязненным воздухом



    а знаете ли вы, для чего весь этот топ городов собирается? правильный ответ - для введения налогов и запретов на автомобили не соответствующим экологическим нормам. представьте ситуацию. въезжаете в Благовещенск, а на въезде знак висит "запрет на въезд ТС с классом ЕВРО-3 и ниже запрещен" )))))

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