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21сентября
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сегодня, 10:47 0

В многофункциональном центре Благовещенска впервые выдали сертификат на маткапитал

В многофункциональном центре Благовещенска впервые выдали сертификат на маткапитал
Фото: ПапаЮрист.ру

Приём заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал в МФЦ Благовещенска ведётся с начала 2015 года. В этом году специалисты приняли почти 300 заявлений. Но раньше за готовым сертификатом нужно было ехать в Пенсионный фонд. Теперь получить его можно и в многофункциональном центре.

В Благовещенском МФЦ услуга по выдаче государственного сертификата на материнский капитал предоставляется по принципу «одного окна» – и заявление можно подать в МФЦ, и готовый сертификат через месяц получить здесь же.

Обратиться в МФЦ за сертификатом можно сразу после рождения или усыновления ребенка, можно и позже, в любой удобный для семьи период. С собой нужно иметь паспорт (документы, удостоверяющие полномочия законного представителя или доверенного лица), СНИЛС, свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей. В МФЦ помогут заполнить заявление и примут все необходимые документы.

«Конечно, наши заявители очень довольны, – поделились специалисты городского центра, – ведь многие из них весь путь оформления документов на ребенка уже прошли с МФЦ: получили свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС, встали на очередь в детский сад, оформили регистрацию по месту жительства и детские пособия. А сегодня и этот важный документ вручается в МФЦ».

МФЦ Благовещенска работает по адресам: yлица 50-лeтия Октябpя, 4/2, 6/1, 8/2, сообщает мэрия.

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#дети #жизнь

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