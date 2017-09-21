Велосипедную дорожку в Первомайском парке не будут асфальтировать

Как рассказал Олег Косолапов, специалисты сделают зонирование территории – для тех, кто приходит в парк погулять, и для тех, кто хочет покататься на велосипедах. Сейчас въезд в парк на двухколесном транспорте запрещен.

«Изначально та территория, которая сейчас будет отделена, она принадлежит стадиону "Юность". Просто в своё время для того, чтобы расширить зеленую зону парка, забор был перенесён ближе к стадиону.

Вообще, предложение по созданию велосипедных дорожек появилось ещё в прошлом году. У нас были инициативные ребята, которые создали экстрим-парк около ОКЦ, и они предложили сделать дорожки для велосипедов именно в самом парке, не задевая деревья. Но, к сожалению, по ряду причин проект в прошлом году мы организовать не смогли.

На первом этапе мы хотели сделать дорожки без переноса забора. Но потом, когда начали более плотно и детально прорабатывать проект, решили, что перенос забора необходим, потому что… наверное, самое страшное, если ребенок попадёт под велосипед. Необходимо разделение, чтобы велосипедисты могли спокойно ездить по дорожкам, соблюдая безопасность», – отметил заммэра Олег Косолапов.

Сам забор, который разделит пешеходные дорожки и велосипедную тропу, планируют сделать не сплошным, а из металлических прутьев. И средства на его изготовление потрачены не будут. Со слов Олега Косолапова, специалисты используют ограждение, которое раньше отделяло парк от стадиона. При этом с установкой ограждения доступ на «Юность» не перекроют. Горожане смогут свободно посещать территорию стадиона.

Что касается растительности, то затронут только мелкие кустарники. Деревья, как уже сообщалось, оставят. Дорожки проложат между ними, отсыпав гравием или песком.

Сейчас проект находится на стадии переноса забора. Зимой подготовят план размещения дорожек. И уже следующим летом парком смогут пользоваться велосипедисты. Кроме того, преобразования ждут и зону для пешеходов.

«На следующий год, мы наверное, будем планировать приведение в порядок дорожек для гуляний – дополнительные дорожки создадим. Есть ещё вопросы о развитии самого парка… Я думаю, мы к этому вернёмся где-нибудь в декабре и обсудим развитие парка после того, как примем бюджет.

А вообще, вопросами развития велоотдыха в городе мы уже давно занимаемся, и наверное, наиболее правильно делать пока локальные места для того, чтобы люди могли заниматься тем, что им интересно. То есть при появлении велосипедной дорожки на стадионе "Юность" большая часть людей, которая проживает в том районе, смогут, пересекая небольшое количество дорог, добраться до комфортабельной и удобной дорожки, где они смогут покататься. Потому что для того, чтобы им поехать на дорожку набережной, им нужно пересечь почти весь город. Для того чтобы им поехать на дорожку, которая находится в микрорайоне, ещё больше нужно будет ехать», – сказал Олег Косолапов.

Полное интервью с заместителем мэра можно услышать в записи, а также прочитать в разделе «Интервью» на сайте Амур.инфо.