Депутаты Госдумы предлагают разделить доходы от недр между россиянами

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За первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20 % доходов федерального бюджета от таких платежей. А за каждый последующий год — на 2 % больше, чем за предыдущий. Порядок получения гражданином доли должно установить правительство.

Проект определяет категории лиц, которые вправе претендовать на получение таких доходов. К ним относятся граждане, которые не менее девяти месяцев соответствующего фингода официально работали или состояли на учете в службе занятости и не получали в эти периоды пособие по безработице, а также пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

«В случае своевременного принятия проекта федерального закона, каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около десяти тысяч рублей», – поясняют разработчики.

Правительство дало отрицательное заключение на проект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.

Платежи за пользование природными ресурсами являются одним из основных источников доходов российского бюджета. Часть этих средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ. «Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», – отмечается в заключении кабмина.