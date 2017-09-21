Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 12

Депутаты Госдумы предлагают разделить доходы от недр между россиянами

Депутаты Госдумы предлагают разделить доходы от недр между россиянами
Фото: ria.ru

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между гражданами части доходов федерального бюджета от платежей с добычи полезных ископаемых, сообщает РИА Новости. Проект в первую очередь касается официально работающих граждан и пенсионеров.

За первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20 % доходов федерального бюджета от таких платежей. А за каждый последующий год — на 2 % больше, чем за предыдущий. Порядок получения гражданином доли должно установить правительство.

Проект определяет категории лиц, которые вправе претендовать на получение таких доходов. К ним относятся граждане, которые не менее девяти месяцев соответствующего фингода официально работали или состояли на учете в службе занятости и не получали в эти периоды пособие по безработице, а также пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

«В случае своевременного принятия проекта федерального закона, каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около десяти тысяч рублей», – поясняют разработчики.

Правительство дало отрицательное заключение на проект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.

Платежи за пользование природными ресурсами являются одним из основных источников доходов российского бюджета. Часть этих средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ. «Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», – отмечается в заключении кабмина.

Просмотров всего: 752

#российская власть #соцзащита #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • full

    full
    4 часа назад

    Вона чо, определенным категориям граждан... Дык и отдали бы Путину с Медведевым, чо заморачиваться?

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    3 часа назад

    Чета подобное уже было. Про "10 тыс. каждому дальневосточнику в месяц", "освободить от подоходного налога семьи с тремя и более детей на ДВ". Короче взять и дать всем денег, просто так.

    И ведь найдутся те кто поверит, мол о народе радеют Юрии Венидиктовичи родные депутаты))

  • Тул

    Тул
    3 часа назад

    https://www.youtube.com/watch?v=j-qMCGsvgdg

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    мечтатели

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    не, ну там ясно написано, что облом, денег не будет, вам денег дать, а как же кооператив ОЗЕРО, он на чё будет жить? халявно и чудесно.

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    выборы, товарищи, выборы. скоро в лозунгах будущих претендентов на престол еще не такое увидим.

  • ФИО

    ФИО
    3 часа назад

    "предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах" ??? или за рамки интересов тех, кто эти недра перекачивает себе в карман?

  • йохо

    йохо
    3 часа назад

    Ну почему в Норвегии и льготы есть и от продажи недр население процент имеет. А у нас низЯ! Я бы с удовольствием 10-ку тыШ получала в год...

    А все потому,что кто из великих из за этого может мильОнов не до считаться в своём кармане. Все и так понятно.

  • Тул

    Тул
    3 часа назад

    ох уж эти сказачки. наверное выборы близко

  • Allgemeine

    Allgemeine
    2 часа назад

    йохоНу почему в Норвегии и льготы есть и от продажи недр население процент имеет. А у нас низЯ! Я бы с удовольствием 10-ку тыШ получала в год...


    Ну и без удовольствия будешь, при ситуации "как в Норвегии", отстегивать совсем другие налоги на доходы. Даже на наследуемое имущество от умерших родственников...

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    пиарятся перед выборами

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Молодцы КПРФ! Но конечно в правительстве и гос. думе сидят Едровцы. И они то против, как это у своих отбирать "честно" заработанные миллиарды. А потом эти едросы кричат мы то, мы сё делаем, а остальные диванные крикуны. Ну примите этот законопроект от КПРФ и не будут они крикунами. Как налоги повысить или акцизы или ввести сбор какой-нибудь это всегда правительство и Едро 2 руками за. А как народу помочь финансово, так сразу против!

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Родители Зеи жалуются на сбор «всей подноготной» в детсадах
Общество 14

Приамурье причислили к регионам-аутсайдерам по продолжительности жизни

Общество 4

Амурский фермер: с господдержкой мы смогли расширить ферму
Общество

Финансовую помощь Приамурью от государства на содержание лесов хотят увеличить на 55 %