В планах Минфина увеличение стоимости ОСАГО в пять раз: обзор прессы

Фото: gorod-che.ru

В Италии хотят избавить учеников от домашних заданий; в Женеве в канализации дома обнаружена сумка, набитая евро; сломанная рука не помешала одной из актрис, приехавших на «Амурскую осень», выйти на сцену – обзор прессы подготовил для Амур.инфо ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Известия» сегодня рассказывают о новых предложениях Министерства финансов, одно из которых предусматривает повышение стоимости автостраховки по ОСАГО в пятикратном размере. Но не спешите возмущаться, отмечает автор обзора, предложение касается только тех водителей, кто хоть раз попался за рулем пьяным. Тариф сейчас обсуждается.

В министерстве подчеркивают, что решение о повышающем коэффициенте не окончательное, но ведомство станет настаивать именно на таком коэффициенте ОСАГО для любителей пьяной езды. Об этом можно еще прочесть в «Комсомольской правде».

Напишут же такое

В «Российской газете» рассказывается о том, что с нового учебного года в Италии запущена новая экспериментальная модель обучения, предусматривающая полный отказ от домашнего задания в школах. Заголовок у заметки симпатичный: «Сплошные римские каникулы».

Отказ от домашнего задания не означает того, что дети будут бездельничать – им просто придется больше времени проводить в школе. Подробности Павел Андреевич опустил, отметив лишь, что они интересны. Но, по его мнению, вряд ли Италию можно назвать в этом смысле новатором: где в России вы видели нормального ребенка, выполняющего домашнее задание?

Очень интересно

Артистам, спектаклям и кино, участвующим в фестивале «Амурская осень», посвящает сегодня целых 6 страниц «Амурская правда». Это – спецвыпуск. Читатели подивятся тому, что в спектакле «Однажды вечером» исполнительница главной роли Виктория Тарасова вышла на сцену с гипсом.

Можно также прочитать, что специально для Александра Козлова была исполнена песня «Синяя вечность». Почему специально для него и почему именно эта песня, не указывается.

А еще газета пишет о том, что председатель театрального жюри Иосиф Райхельгауз считает слово «антреприза» ругательным. Даже самым ругательным.

«Думаю, что наш лексикон несколько беднее: я ни разу не слышал, чтобы на дороге из уст водителя звучало слово «антреприза». Возьму на заметку. В общем, как вы понимаете, все 6 страниц пересказать невозможно – найдите газету и прочтите сами», – советует Павел Савинкин.

Также в номере

Еще в «Амурской правде» пишут о том, что в Благовещенске хотят установить новый арт-объект – светящуюся скульптуру белого медведя. У организаторов медведь ассоциируется с силой, суровостью и мужеством, а также материнством и семьей. Высота медведя составит 2 метра, длина – 4. Установить его планируют к 1 ноября в самом центре города. По задумке авторов, медведь выходит из сквера к людям.

Активисты сейчас собирают пожертвования на ее создание, призывая горожан внести посильный вклад. («Вот я думаю, не их ли волонтеры ходят по всему городу с коробками для денег?»)

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», где Павел Андреевич прочел о том, что жители одного из районов Женевы пожаловались в коммунальные службы на не самый свежий запах в своих жилищах – напрочь засорилась канализация. Прочистка труб, которая обошлась в большую сумму, показала, что причиной засорения стала большая сумка, набитая 500-евровыми купюрами. Коммунальщиков интересует, как же ее туда можно было засунуть.

«Странные там коммунальщики: наших бы интересовало, как эти деньги можно отмыть», – удивился автор обзора.