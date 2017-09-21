Причиной возгорания автомобиля в Благовещенске могла стать его парковка (видео)
Обновлено: 12:30
Ранним утром в четверг, 21 сентября, во дворе дома № 65 по улице Шевченко загорелся автомобиль. Фотографии пострадавшего транспортного средства появились в соцсетях. В полицию сообщение от очевидца поступило в 5:25.
Пожарные узнали о возгорании раньше, сообщение поступило в 4:46. Через пять минут шесть сотрудников и две единицы техники пожарно-спасательной части № 1 прибыли на место. Машина горела открытым пламенем. В течение трех минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате огнем уничтожен салон, автомобиль поврежден снаружи по всей площади, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Пользователи Интернета предполагают, что машину подожгли. И не исключают, что причиной поджога могла стать парковка. Водитель не просто поставил машину на тротуаре, но даже сделал это под углом, перекрывая движение пешеходам.
Просмотров всего: 2509
#МЧС #пожары #происшествия #транспорт