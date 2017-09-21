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21сентября
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Причиной возгорания автомобиля в Благовещенске могла стать его парковка (видео)

Причиной возгорания автомобиля в Благовещенске могла стать его парковка (видео)
Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg

Обновлено: 12:30

Ранним утром в четверг, 21 сентября, во дворе дома № 65 по улице Шевченко загорелся автомобиль. Фотографии пострадавшего транспортного средства появились в соцсетях. В полицию сообщение от очевидца поступило в 5:25.

Пожарные узнали о возгорании раньше, сообщение поступило в 4:46. Через пять минут шесть сотрудников и две единицы техники пожарно-спасательной части № 1 прибыли на место. Машина горела открытым пламенем. В течение трех минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате огнем уничтожен салон, автомобиль поврежден снаружи по всей площади, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Пользователи Интернета предполагают, что машину подожгли. И не исключают, что причиной поджога могла стать парковка. Водитель не просто поставил машину на тротуаре, но даже сделал это под углом, перекрывая движение пешеходам.

Просмотров всего: 2509

#МЧС #пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    4 часа назад

    Парковка как причина возгорания. Сильно. Он на костер заехал и машину оставил?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Заголовок просто пожар! )))

    Зато водятел больше не будет парковаться на тротуарах.

  • ВалерияЯ

    ВалерияЯ
    4 часа назад

    Причиной возгорания стала парковка? Нонсенс. Амуринфо в своём репертуаре :D

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    судя по всему крузак вселял своему владельцу ощущение превосходства, как это обычно бывает. но кого-то он конкретно достал своими выходками. я не одобряю поджигателей, но тем не менее многим автовладельцам стоит задуматься. к сожалению, у нас город постепенно превращается в автохамский. это, кстати, и пешеходов касается. нужно лечиться.

  • ЗИС

    ЗИС
    3 часа назад

    Oldlord

    Зато водятел больше не будет парковаться на тротуарах.



    Зато кто-то теперь срок схлопочет и будет дуплиться за авто. Стоило ли? Деб..в и скудоумных полно в стране нашей...

  • Прогресс

    Прогресс
    2 часа назад

    ЗИС

    Oldlord

    Зато водятел больше не будет парковаться на тротуарах.



    Зато кто-то теперь срок схлопочет и будет дуплиться за авто. Стоило ли? Деб..в и скудоумных полно в стране нашей...



    Если найдут кто

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Видимо скоро начнут и на улицах убивать,если кто то тебе попал на пути.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    надеюсь остальные "хозяева жизни" призадумаются при парковке дорогих корыт

  • Пафнутий Феофаныч

    Пафнутий Феофаныч
    1 час назад

    Стоянка во дворе этого дома два на полтора. Проходу он не мешал, судя по фото. То что тимуровцы-борцуны с "автохамами" создали реальную опасность для других граждан, создав очаг возгорания, местные эксперты не замечают

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Люди постепенно превращаются в зверей. И ,как я заметила, более злобны пешеходы. Наверное зависть. А не подумали, что более половины этих авто в ссудах. Люди не думают, что авто приобретается не для забавы, а для того, что бы добраться до не близкого места работы и т. д. К тому же и хамство при парковке не стоит наказывать уничтожением автомобиля. Если тебе нахамил продавец в магазине - убей его!

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