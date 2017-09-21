Причиной возгорания автомобиля в Благовещенске могла стать его парковка (видео)

Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg

Обновлено: 12:30



Ранним утром в четверг, 21 сентября, во дворе дома № 65 по улице Шевченко загорелся автомобиль. Фотографии пострадавшего транспортного средства появились в соцсетях. В полицию сообщение от очевидца поступило в 5:25.

Пожарные узнали о возгорании раньше, сообщение поступило в 4:46. Через пять минут шесть сотрудников и две единицы техники пожарно-спасательной части № 1 прибыли на место. Машина горела открытым пламенем. В течение трех минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате огнем уничтожен салон, автомобиль поврежден снаружи по всей площади, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Пользователи Интернета предполагают, что машину подожгли. И не исключают, что причиной поджога могла стать парковка. Водитель не просто поставил машину на тротуаре, но даже сделал это под углом, перекрывая движение пешеходам.