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Малооблачно и практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября

Малооблачно и практически без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 21 сентября
Фото: stuffpoint.com

В Амурской области 21 сентября в центральных и южных районах будет малооблачно, без осадков. По северу установится переменная облачность, местами по северо-западным районам пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. Юго-западный и южный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 14 метров в секунду.

Температура по южным и центральным районам составит плюс 19…24 градуса, на севере области – плюс 18…23 градуса, по северо-западу в дожде – плюс 9…14.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было плюс 10 градусов, южный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Термометры покажут плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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