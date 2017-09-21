Жильцы благовещенской многоэтажки развели костер на балконе (видео)

В ночь на четверг, 21 сентября, жители Благовещенска стали свидетелями необычного зрелища. Жители одной из квартир 10-этажного дома № 4 по улице Заводской развели костер на своем балконе. Происходящее сняли на видео из соседнего дома.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» Ольга, одна из жительниц дома № 4, квартира, на балконе которой разводили костер, находится на 6-м этаже. В ней живут парень с девушкой, кроме них, по словам Ольги, там постоянно находятся еще с десяток друзей и знакомых.

«С ними постоянно какие-то проблемы. У них уже давно отключили свет за неуплату, и они то в подъезде пытаются подключиться к розеткам, то еще что-нибудь. Постоянно пьют. И теперь вот дошло до того, что они костер разожгли на балконе», – говорит Ольга.

По ее словам, эту квартиру парень получил от государства как сирота в октябре 2016 года. Девушка, которая живет с ним, – беременная, ей скоро рожать.

Ольга уточнила, что пожарных не вызывали.