Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 9

Жильцы благовещенской многоэтажки развели костер на балконе (видео)

Жильцы благовещенской многоэтажки развели костер на балконе (видео)

В ночь на четверг, 21 сентября, жители Благовещенска стали свидетелями необычного зрелища. Жители одной из квартир 10-этажного дома № 4 по улице Заводской развели костер на своем балконе. Происходящее сняли на видео из соседнего дома.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» Ольга, одна из жительниц дома № 4, квартира, на балконе которой разводили костер, находится на 6-м этаже. В ней живут парень с девушкой, кроме них, по словам Ольги, там постоянно находятся еще с десяток друзей и знакомых.

«С ними постоянно какие-то проблемы. У них уже давно отключили свет за неуплату, и они то в подъезде пытаются подключиться к розеткам, то еще что-нибудь. Постоянно пьют. И теперь вот дошло до того, что они костер разожгли на балконе», – говорит Ольга.

По ее словам, эту квартиру парень получил от государства как сирота в октябре 2016 года. Девушка, которая живет с ним, – беременная, ей скоро рожать.

Ольга уточнила, что пожарных не вызывали.

Просмотров всего: 2608

#жизнь #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 часа назад

    90% сирот живут в таком "стиле"

  • Тул

    Тул
    4 часа назад

    ну как обычно если досталось на халяву. то пофих на все. так и сожгут нах все. и потом государство еще окажется должно будет восстанавливать

  • Александр II

    Александр II
    3 часа назад

    Нормальный подход - пожарных не вызываем, но СМИ сообщим.

  • Ксю +100500

    Ксю +100500
    2 часа назад

    ну что вы в самом деле, тихий семейный вечерок с винцом и шашлыками... ну ничего что на балконе...у всех своя романтика

  • МАТЬРАССУДИТ

    МАТЬРАССУДИТ
    2 часа назад

    оооо, ну эту парочку все знают, что ни суббота то разборки на всю улицу и кто то кого то выгоняет, они все лето делили телевизор, а недели две назад он полетел с балкона. теперь видимо скучно стало, решили на огонь посмотреть.

  • уже другая

    уже другая
    58 минут назад

    Брат тянет ипотеку за однушку, которую купил в доме, где вот таких сирот полдома. Действительно, то, что дано нахаляву не цениться. И у общества уже давно не сочувственное отношение к сиротам сформировалось, потому как так уж завелось, что дети алкашей с жильем, а мы своим детям такое позволить не можем.

  • HNIC

    HNIC
    52 минуты назад

    да это вуайеризм какой-то. фотограф каждый день в чужие окна свой телеобъектив выставляет?

  • Caramel

    Caramel
    43 минуты назад

    Павел Флудерский

    90% сирот живут в таком "стиле"



    еще хуже. в теплотрассе с кносиком

  • Victrix

    Victrix
    43 минуты назад

    HNIC

    да это вуайеризм какой-то. фотограф каждый день в чужие окна свой телеобъектив выставляет?



    ﻿Вот опять небес темнеет высь,

    Вот и окна в сумраке зажглись,

    Здесь живут мои друзья

    И дыханье затая,

    В ночные окна вглядываюсь я.

    (с)

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Владимира Рукосуева не признают депутатом гордумы, потому что он военнослужащий
Происшествия 2

В Благовещенске маршрутный автобус на скорости врезался в учебный автомобиль
Общество 7

Благовещенск вошел в топ–20 городов России с самым загрязненным воздухом
Общество

В многофункциональном центре Благовещенска впервые выдали сертификат на маткапитал