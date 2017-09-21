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Амурские депутаты рекомендовали кадетскому корпусу увеличить число воспитателей

Амурские депутаты рекомендовали кадетскому корпусу увеличить число воспитателей

20 сентября в амурском заксобрании состоялось заседание комитета по вопросам социальной политики под руководством его председателя Ирины Киевской. На нем прозвучала критика со стороны депутатов в адрес как руководства кадетского корпуса, так и курирующего образовательное учреждение министерства образования и науки области.

Рассмотрение членами комитета результатов проверки контрольно-счетной палатой расходования бюджетных средств в общеобразовательном учреждении вышло за рамки финансовой составляющей. Обсуждение касалось и анализа причин ситуации, которая вызвала значительный общественный резонанс.

Как сообщало Амур.инфо, в кадетском корпусе провели проверку по жалобам родителей учащихся. В результате выявили многочисленные нарушения в разных направлениях.

«Почему в штатном расписании кадетского корпуса до сих пор есть должность организатора производства, имеется высокотехнологичное оборудование, и в то же время не хватает ставок воспитателей? В итоге дети остаются в ночь без должного контроля, оказываются предоставленными сами себе», – спросила Ирина Александровна у исполняющего обязанности руководителя учреждения Аллы Огорь.

«Одна только смена директора не решает всех проблем. Необходимо пересмотреть перечень ставок в пользу увеличения количества воспитателей», – сказала Ирина Киевская.

Депутат Олег Турков в свою очередь предложил и. о. директора использовать опыт организации учебно-воспитательного процесса суворовских и нахимовских училищ страны.

По итогам обсуждения депутаты решили вернуться к вопросу о состоянии дел в Амурском кадетском корпусе на очередном заседании комитета.

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#гордума #ссузы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    а Вощевоза что сняли?

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