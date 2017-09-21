Благовещенцев возмутил уличный туалет на газоне

Жители Благовещенска высказали недовольство тем, что в районе дома № 7 на улице Чайковского появился туалет. Там ведутся дорожные работы, и дорожники обустроили спецкабинку прямо на газоне. По мнению горожан, в таких случаях должен использоваться биотуалет.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо благовещенка, дорожники вырыли яму прямо на газоне, а сверху установили деревянный домик. «Это получается, они прямо туда нужду справляют. Разве это нормально? Есть ведь специальные емкости биологические и гигиеничные», – высказалась горожанка.

Работы в районе дома № 7 по улице Чайковского ведет ООО «Сервер». В фирме сказали, что после завершения укладки дорожного полотна газоны приведут в порядок.

«Мы всегда все за собой убираем. И в этот раз мы все уберем, засыплем. А куда людям в туалет ходить? Собаки вон ходят на газоны, и ничего ведь? Обычно мы используем биотуалеты, просто не хватило их, столько объектов у нас сейчас – около 15. Этот туалет там стоит уже две недели, ничего страшного нет. Мы работы заканчиваем на этой неделе, они ведутся от Зейской до Краснофлотской. Завершим, все закопаем и благоустроим», – пообещали в строительной фирме.