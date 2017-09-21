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21сентября
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сегодня, 08:48 30

Благовещенцев возмутил уличный туалет на газоне

Благовещенцев возмутил уличный туалет на газоне

Жители Благовещенска высказали недовольство тем, что в районе дома № 7 на улице Чайковского появился туалет. Там ведутся дорожные работы, и дорожники обустроили спецкабинку прямо на газоне. По мнению горожан, в таких случаях должен использоваться биотуалет.

Как рассказала корреспонденту Амур.инфо благовещенка, дорожники вырыли яму прямо на газоне, а сверху установили деревянный домик. «Это получается, они прямо туда нужду справляют. Разве это нормально? Есть ведь специальные емкости биологические и гигиеничные», – высказалась горожанка.

Работы в районе дома № 7 по улице Чайковского ведет ООО «Сервер». В фирме сказали, что после завершения укладки дорожного полотна газоны приведут в порядок.

«Мы всегда все за собой убираем. И в этот раз мы все уберем, засыплем. А куда людям в туалет ходить? Собаки вон ходят на газоны, и ничего ведь? Обычно мы используем биотуалеты, просто не хватило их, столько объектов у нас сейчас – около 15. Этот туалет там стоит уже две недели, ничего страшного нет. Мы работы заканчиваем на этой неделе, они ведутся от Зейской до Краснофлотской. Завершим, все закопаем и благоустроим», – пообещали в строительной фирме.

Просмотров всего: 2005

#ЖКХ

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Сделали все по уму. Некоторые горожанки, наверное, не какают.

  • Ксю +100500

    Ксю +100500
    4 часа назад

    Чет когда люди отдыхать едут на берег с ночевкой ни один биотуалет не берет и даже ямку не копает, да и за животными своими никто с пакетиком не ходит...туалет им помешал:-)Прям у всех такая активная гражданская позиция

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    ну а где им еще покурить подумать как лучше дорогу делать

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    да и вообще еще не доказано ,что это вообще туалет. Может это раздевалка или душ

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    или молебенный уголок

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    пусть соседи возьмут пробы и только после исследования в лаборатории можно сделать вывод и уже основываясь на официальных данных что либо предъхявлять

  • бабаяга

    бабаяга
    4 часа назад

    надо брать побольше проб,чтобы как можно точнее выяснить что же там внутри находится

  • ВалерияЯ

    ВалерияЯ
    4 часа назад

    Бред. Дорожники - тоже люди. Не по углам же ходить им.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Хлоркой засыпют и закопают - никто и не вспомнит, что там под каморкой выгребная яма была. Эта горожанка бы по чуфаьнкам стройкам походила, там кетайцы реально мочатся в чан с рисом по углам будущих квартир. И ничего. Норм.

  • vanzelka

    vanzelka
    3 часа назад

    Дорожники удобряют газон, ничего страшного не происходит, надо было знак на сортир повесить "опасное напряжение" и кабель туда кинуть, вообще бы никто не догадался))))

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    А чем он не био? Вполне себе биотуалет.

  • УГА

    УГА
    3 часа назад

    Т.е.можно на любом газоне сартир ставить?

  • Scoville

    Scoville
    3 часа назад

    бабаяга нэгодуэ,избушку увезли)))

  • человек

    человек
    3 часа назад

    УГА

    Т.е.можно на любом газоне сартир ставить?



    Не можно, а нужно.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Истерички.

  • Ксю +100500

    Ксю +100500
    2 часа назад

    Мне кажется люди совсем не там где нужно бдят...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    у меня мужик из соседнего подьезда всегда когда выходит из дома с собаченкой то ссыт на угол дома, или на дерево.

    Собака стоит ждет когда он выссытся.... и главное только выйдя из дома.

    Очень охото дать пинка ему,при этом процессе...

    может сфотать и на Амуринфо в новости отправить???

  • человек

    человек
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    у меня мужик из соседнего подьезда всегда когда выходит из дома с собаченкой то ссыт на угол дома, или на дерево.

    Собака стоит ждет когда он выссытся.... и главное только выйдя из дома.

    Очень охото дать пинка ему,при этом процессе...

    может сфотать и на Амуринфо в новости отправить???



    Надо поставить ему ведёрко.

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Может, это не мужик выгуливает собачонку, а она - его?)))

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    2 часа назад

    Метит территорию чо

  • annaGR

    annaGR
    1 час назад

    Зато на таком "удобренном" газончике потом как цветочки то пойдут расти) :D

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Устроили тут, на день города и прочие массовые гуляния вся набережная загажена и никто ничего страшного не видет

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Просто задержались на этом участке дорожные строители вот и начинают всплывать детали, по хорошему работы там максимум на 2 недели, а не полтора или уже два месяца мытарства.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Туалет снести, а работягам сцать-срать ходить к жалобщикам. Если не будут открывать двери, то под дверь.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Хмык

    Туалет снести, а работягам сцать-срать ходить к жалобщикам. Если не будут открывать двери, то под дверь.



    вот тут то и выявляются серуны..

    а то все на собак валить привыкли..

  • ay

    ay
    58 минут назад

    ну. собаки-то бабочками валят и радугой отливают.

  • HNIC

    HNIC
    55 минут назад

    Блага - это один большой туалет, даже кошки в него ходят

  • бабаяга

    бабаяга
    38 минут назад

    кстати да -почему когда им же под дом и в подъезде ссут и срут -это ..ну не хорошо но проехали. А когда все официально -то караул.

  • УГА

    УГА
    4 минуты назад

    Просто ради любопытства.

    Как можно официально обустроить сартир на газоне в центре города.

  • alex 3

    alex 3
    1 минута назад

    Симпатичный туалет, на дачу нужен такой.

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