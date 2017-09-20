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20сентября
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Приамурье причислили к регионам-аутсайдерам по продолжительности жизни

Приамурье причислили к регионам-аутсайдерам по продолжительности жизни
Фото: smolnews.ru

Регионы Дальнего Востока, в частности Амурская область, отстают по средней продолжительности жизни по сравнению с остальными в России. Об этом на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере рассказала вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.

«У нас очень много субъектов Российской Федерации, которые вплотную подходят к мировым показателям. На очень хорошем уровне находится сейчас Москва... Еще целый ряд регионов находится близко к заветной цифре 80 [лет]. Но есть регионы, которые существенно отстают. И, к сожалению, это регионы, прежде всего, Дальнего Востока. Это и Еврейская автономная область, и Амурская область», – сказала Ольга Голодец.

Она напомнила, что лидером по продолжительности жизни в России является Ингушетия, где недавно был преодолен порог в 80 лет. По мнению Голодец, таких успехов региону удалось достичь за счет усилий по развитию здравоохранения, отказа от алкоголя и курения.

Вице-премьер РФ уточнила, что в России число людей старше 70 лет составляет 13,3 миллиона человек, и это «огромная цифра». «Мы будем делать все, чтобы состояние нашего здравоохранения, качество жизни выравнивалось, и хорошее качество жизни было доступно для всех регионов», – сказала Голодец.

В августе вице-премьер сообщала, что средняя продолжительность жизни в России по итогам первого полугодия 2017 года составила 72,4 года. По сравнению с 2016 годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 0,5 года.

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#Дальний Восток #жизнь #российская власть

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